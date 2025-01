Perplexity integra informazioni sugli hotel da TripAdvisor nei risultati

Cercare il posto giusto dove dormire durante un viaggio non è mai facile. Tra mille offerte e recensioni contrastanti, è una gran confusione. Ma ora c’è una soluzione: Perplexity, il motore di ricerca AI, ha stretto una partnership con Tripadvisor per offrire informazioni sugli hotel provenienti da persone reali.

Perplexity, informazioni sugli hotel nei risultati di ricerca grazie alla collaborazione con Trip Advisor

Quando si cercherà un albergo su Perplexity, non ci si ritroverà più davanti a un semplice elenco di nomi e indirizzi. Ora il motore di ricerca AI presenterà una selezione curata di strutture, con tanto di immagini, valutazioni e highlights presi direttamente da Tripadvisor.

Per fare un esempio concreto: se si cerca “Hotel a Madrid per un viaggio di lavoro“, Perplexity suggerirà l’Hotel Regina, spiegando che è la scelta ideale “se si vuole un hotel in posizione centrale a Madrid, con un servizio eccezionale e una ricca colazione“. Non mancheranno i punteggi degli utenti e una lista dei punti di forza, come “posizione”, “servizio” e “pulizia”.

Dati sempre aggiornati e affidabili

“Dal lato di Tripadvisor, forniscono una fonte di informazioni affidabile e sempre aggiornata, che noi sincronizziamo regolarmente“, ha spiegato Johnny Ho, co-fondatore di Perplexity, in un’intervista a The Verge. “Al volo, indicizziamo e recuperiamo i risultati giusti a seconda dell’intento dell’utente nella query“. Insomma, niente più informazioni datate o ingannevoli: con Perplexity e Tripadvisor si va sul sicuro.

Non solo hotel: ristoranti ed esperienze in arrivo

Ma le novità non finiscono qui. Perplexity, che si definisce un “motore di risposte” più che un semplice motore di ricerca, ha intenzione di espandere l’integrazione con Tripadvisor anche ai ristoranti e alle attività da fare in viaggio. D’altronde, il motore di ricerca AI punta a offrire dati precisi e utili da ogni fonte possibile. Non a caso, l’anno scorso aveva già aggiunto le informazioni di Yelp al suo database.

La concorrenza con ChatGPT si fa sempre più agguerrita

L’annuncio arriva a poche settimane dal lancio su larga scala del motore di ricerca AI di ChatGPT, che ora mostra i risultati dal web per certe query. La mossa di Perplexity con Tripadvisor dimostra che la competizione tra i due giganti dell’intelligenza artificiale è più accesa che mai.

Per provare la nuova integrazione di Perplexity non dovremo aspettare molto: è già disponibile nella versione web e arriverà “presto” anche sull’app mobile.