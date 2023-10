Personalizza subito i tuoi file con Soda PDF

Compatibile con tutti i formati PDF di Adobe, Soda PDF può essere scaricato per creare dei documenti da differenti formati di file (Excel, Word, PowerPoint) ma anche per proteggere i documenti PDF e certificare la validità dei contenuti creando certificati digitali e firme elettroniche grazie a E-Sign.

Oggi parliamo di un software dedicato a tutti coloro che, per lavoro o per passione, trascorrono la maggior parte del tempo a creare lavori di editing. Non a caso, infatti, Soda PDF nasce con l’obiettivo di offrire a tutti gli utenti la possibilità di creare, modificare e proteggere i file in PDF andando a ridurre considerevolmente i tempi di lavoro.

Con meno di 2 euro è dunque possibile avere uno strumento idoneo per ridurre i tempi e procedere con l’ottimizzazione dei processi di editing. Nello specifico, il piano ad accesso completo, disponibile al costo di 1,97 euro include – oltre all’elaborazione illimitata dei documenti – anche accesso online illimitato, conversione in molti formati (Word, Excel, PowerPoint, immagini) e protezione dei documenti con password.

Se sei arrivano fin qui a leggere questo articolo probabilmente sei interessato a Soda PDF. Che aspetti? Affidandoti a questo software puoi iniziare a creare file PDF a partire da oltre 300 tipi di file e proteggere documenti importanti tramite password a livello di crittografia a 256 bit.

Non dimenticare che Soda PDF nasce con l’intento di aiutare gli utenti e si contraddistingue anche per un ottimo rapporto qualità/prezzo perché non è un semplice strumento che si limita a modificare e personalizzare il contenuto e il layout dei file. Provalo subito!

