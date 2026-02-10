 Per personalizzare così l'interfaccia di WhatsApp dovremo pagare
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Per personalizzare così l'interfaccia di WhatsApp dovremo pagare

Il team di WhatsApp prepara icone e temi personalizzabili, ma solo con l'abbonamento: più libertà di scelta, ma a fronte di una spesa.
Per personalizzare così l'interfaccia di WhatsApp dovremo pagare
Informatica App e Software
Il team di WhatsApp prepara icone e temi personalizzabili, ma solo con l'abbonamento: più libertà di scelta, ma a fronte di una spesa.
Google AI Studio

Sappiamo che Meta è al lavoro da molto tempo (gennaio 2024) per permettere agli utenti di personalizzare l’interfaccia di WhatsApp, concedendo una maggiore libertà di scelta rispetto a quella attuale. Finalmente i tempi sembrano essere quasi maturi per il lancio di una novità che va proprio in questa direzione.

Icone e temi speciali per l’interfaccia di WhatsApp

La versione beta 2.26.6.1 per Android, appena pubblicata su Google Play, mostra in anteprima alcune opzioni inedite che consentono di intervenire proprio su questi aspetti. Una concede di scegliere tra 15 alternative per l’icona dell’applicazione e un’altra riguarda il tema con 19 colori diversi. Il risultato è quello mostrato nella terza immagine qui sotto, con il cambio di tonalità per alcuni elementi della UI, ad esempio quello che mette in evidenza la sezione attiva.

Le opzioni per personalizzare l'interfaccia di WhatsApp

Non si tratta solo di un vezzo estetico, ma che per qualcuno può introdurre benefici anche in termini di accessibilità. Si pensi ad esempio a chi fatica a percepire o a distinguere determinati colori a causa di problemi alla vista.

Un aspetto da sottolineare è che la novità non è destinata a tutti, ma solo a chi sceglierà di attivare un abbonamento premium. Come abbiamo già scritto, Meta sta per introdurre diversi extra a pagamento, con l’obiettivo di monetizzare l’attività della piattaforma. Al momento non è dato sapere il prezzo, né quando arriveranno e se saranno lanciate fin da subito in tutto il mondo oppure solo in alcuni paesi. Dovremo attendere la fine della fase di test per saperne di più.

WhatsApp Web con le chiamate audio e video

Un altro cambiamento importante per il servizio è quello che sta portando le chiamate audio e video sulla versione Web di WhatsApp. Si parte con quelle individuali, per arrivare poi più avanti alle conversazioni di gruppo. Per maggiori informazioni rimandiamo all’articolo dedicato.

Fonte: WABetaInfo

Pubblicato il 10 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Snapchat avvisa amici e familiari quando si arriva a destinazione

Snapchat avvisa amici e familiari quando si arriva a destinazione
Verifica età Discord e sicurezza: gli utenti protestano

Verifica età Discord e sicurezza: gli utenti protestano
Su WhatsApp Web sono in arrivo le chiamate audio e video

Su WhatsApp Web sono in arrivo le chiamate audio e video
Microsoft Word rimuove Invia a Kindle, l'alternativa gratuita

Microsoft Word rimuove Invia a Kindle, l'alternativa gratuita
Snapchat avvisa amici e familiari quando si arriva a destinazione

Snapchat avvisa amici e familiari quando si arriva a destinazione
Verifica età Discord e sicurezza: gli utenti protestano

Verifica età Discord e sicurezza: gli utenti protestano
Su WhatsApp Web sono in arrivo le chiamate audio e video

Su WhatsApp Web sono in arrivo le chiamate audio e video
Microsoft Word rimuove Invia a Kindle, l'alternativa gratuita

Microsoft Word rimuove Invia a Kindle, l'alternativa gratuita
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
10 feb 2026
Link copiato negli appunti