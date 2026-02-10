Per personalizzare così l'interfaccia di WhatsApp dovremo pagare

Sappiamo che Meta è al lavoro da molto tempo (gennaio 2024) per permettere agli utenti di personalizzare l’interfaccia di WhatsApp, concedendo una maggiore libertà di scelta rispetto a quella attuale. Finalmente i tempi sembrano essere quasi maturi per il lancio di una novità che va proprio in questa direzione.

Icone e temi speciali per l’interfaccia di WhatsApp

La versione beta 2.26.6.1 per Android, appena pubblicata su Google Play, mostra in anteprima alcune opzioni inedite che consentono di intervenire proprio su questi aspetti. Una concede di scegliere tra 15 alternative per l’icona dell’applicazione e un’altra riguarda il tema con 19 colori diversi. Il risultato è quello mostrato nella terza immagine qui sotto, con il cambio di tonalità per alcuni elementi della UI, ad esempio quello che mette in evidenza la sezione attiva.

Non si tratta solo di un vezzo estetico, ma che per qualcuno può introdurre benefici anche in termini di accessibilità. Si pensi ad esempio a chi fatica a percepire o a distinguere determinati colori a causa di problemi alla vista.

Un aspetto da sottolineare è che la novità non è destinata a tutti, ma solo a chi sceglierà di attivare un abbonamento premium. Come abbiamo già scritto, Meta sta per introdurre diversi extra a pagamento, con l’obiettivo di monetizzare l’attività della piattaforma. Al momento non è dato sapere il prezzo, né quando arriveranno e se saranno lanciate fin da subito in tutto il mondo oppure solo in alcuni paesi. Dovremo attendere la fine della fase di test per saperne di più.

WhatsApp Web con le chiamate audio e video

Un altro cambiamento importante per il servizio è quello che sta portando le chiamate audio e video sulla versione Web di WhatsApp. Si parte con quelle individuali, per arrivare poi più avanti alle conversazioni di gruppo. Per maggiori informazioni rimandiamo all’articolo dedicato.