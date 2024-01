WhatsApp permette di cambiare il colore del tema

Per WhatsApp sono in dirittura d’arrivo delle interessantissime novità per quel che concerne la possibilità di personalizzare il tema.

WhatsApp: nuova funzione per personalizzare il tema dell’app

Nelle ore addietro, infatti, il team di WABetaInfo ha individuato questa nuove funzione nella versione 24.1.10.70 beta dell’app di WhatsApp per iOS, ma al momento non è ancora disponibile per i tester.

📝 WhatsApp beta for iOS 24.1.10.70: what's new? WhatsApp is working on a theme feature to choose the main color of the app, and it will be available in a future update!https://t.co/Teg05Wec04 pic.twitter.com/GeYIZO2r9v — WABetaInfo (@WABetaInfo) January 5, 2024

Stando a quanto emerso, la nuova funzione permette quindi agli utenti di scegliere tra una tavolozza di colori per personalizzare gli elementi dell’interfaccia utente, come icone e badge.

Unitamente a ciò, è stato scoperto che in futuro aggiornamento WhatsApp potrebbe permettere pure di cambiare il colore dei fumetti dei messaggi in chat.

Non è chiaro quando la nuova funzione di personalizzazione verrà implementata in maniera stabile su WhatsApp e se ciò accadrà effettivamente, tutto dipenderà anche da come la feature verrà accolta dagli utenti e da se saranno riscontrate o meno eventuali problematiche, bug e malfunzionamenti vari.

Da tenere presente che, a differenza di altre app di messaggistica, WhatsApp non ha mai offerto tante opzioni relative alla personalizzazione. Telegram, ad esempio, consente di cambiare l’icona dell’app, il colore dei messaggi in chat ecc., mentre l’applicazione di proprietà di Meta al momento è solo in grado di adattarsi in automatico all’impostazione del tema chiaro/scuro configurato sul dispositivo.

Ricordiamo che recentemente sono state scovate pure altre nuove e interessanti funzioni sempre relative alle opportunità di personalizzazione di WhatsApp, come la possibilità di sfruttare un nuovo tema scuro per l’interfaccia utente della versione Web del servizio.