Phishing con Signal, ma non è una vulnerabilità

Alcuni giorni dopo la famosa chat di gruppo tra alti funzionari del governo statunitense, la NSA ha informato l’amministrazione Trump che una vulnerabilità di Signal è stata sfruttata da cybercriminali russi per effettuare attacchi di phishing. La software house californiana ha dichiarato che non c’è nessuna vulnerabilità.

Pete Hegseth dovrebbe essere licenziato

Jeffrey Goldberg, editor in chief del magazine The Atlantic, è stato aggiunto ad una chat di gruppo su Signal da Michael Waltz, consigliere per la sicurezza nazionale. Durante la conversazione, Pete Hegseth (Segretario della Difesa) ha svelato tutti i dettagli sugli attacchi pianificati contro gli Houthi in Yemen. Si tratta chiaramente di informazioni riservate che non dovrebbero essere divulgate tramite un servizio di messaggistica (anche se protetto dalla crittografia end-to-end).

CBS News ha scoperto che la NSA aveva pubblicato un bollettino di sicurezza relativo ad una vulnerabilità di Signal. L’agenzia ha evidenziato che Signal è un bersaglio frequente delle attività di sorveglianza e spionaggio. Un gruppo di cybercriminali russi ha sfruttato la funzionalità “Dispositivi collegati” per accedere alle conversazioni aggirando la crittografia end-to-end.

Il riferimento è all’attacco di phishing scoperto da Google a fine febbraio. Signal ha migliorato la sicurezza dell’app con due protezioni aggiuntive. Nel bollettino della NSA è scritto inoltre che le app di messaggistica non possono essere utilizzate per lo scambio di informazioni sensibili.

La software house californiana ha pubblicato un post su X per sottolineare che il termine “vulnerabilità” è sbagliato. Gli attacchi di phishing non sono stati stati effettuati sfruttando una vulnerabilità di Signal.

Intervistato da Fox News, Pete Hegseth ha dichiarato che gli screenshot della chat pubblicati da Jeffrey Goldberg sono falsi e che non sono stati condivisi piani di guerra su Signal. Peccato che qualche ora prima, la Casa Bianca aveva confermato tutto. Il giornalista ha quindi pubblicato l’intera conversazione.

Il leader dei democratici alla Camera dei Rappresentanti ha chiesto le dimissioni o il licenziamento di Hegseth, in quanto è il più incompetente Segretario della Difesa della storia americana. L’organizzazione American Oversight ha denunciato cinque partecipanti alla chat di gruppo.