Photoshop in ChatGPT migliora con nuove funzionalità per l'editing

Disponibile dal mese di dicembre, l’app di Photoshop all’interno di ChatGPT si arricchisce di alcune novità che vale la pena segnalare. Adobe racconta di averle introdotte con l’obiettivo di andare incontro alle richieste formulate dagli utenti, sempre più propensi ad affidarsi all’intelligenza artificiale anche per l’editing delle immagini.

Le novità dell’app di Photoshop in ChatGPT

Si tratta di funzionalità che (come riportato nel comunicato ufficiale) permettono di rimuovere distrazioni, cambiare sfondi e modificare dettagli semplicemente descrivendo il risultato desiderato. La formula è sempre la stessa: si passa da un prompt inviato all’AI che descrive con un linguaggio naturale ciò che si vuole ottenere. Ecco cosa può fare in più da oggi.

Dare nuova vita a vecchie foto rendendo i colori più vividi, sostituendo sfondi, aggiungendo effetti sottili o eliminando elementi indesiderati;

migliorare le foto di viaggio, intensificando i tramonti, rimuovendo le distrazioni o aggiungendo effetti stilistici come la grana per un look retrò;

aggiornare foto per profili di dating, regolando l’illuminazione o rimuovendo elementi che distolgono l’attenzione;

rendere più professionali ritratti e immagini da portfolio, lavorando su sfondi, luce e dettagli per un risultato più curato;

valorizzare gli scatti di animali domestici, eliminando distrazioni e mettendo a fuoco i protagonisti;

per chi gestisce affitti o annunci immobiliari, è possibile rendere gli interni più luminosi, rimuovere oggetti temporanei e migliorare la luce naturale per far risaltare gli spazi.

Facciamo una prova: la casa in affitto

L’app di Photoshop in ChatGPT è accessibile tramite link diretto, anche con account Free. Facciamo una prova. Prendiamo ad esempio l’immagine di una camera da letto (Pixabay) come quella di seguito.

Carichiamola nella chat AI in cui abbiamo attivato l’app di Photoshop e chiediamo di renderla più luminosa e ottimizzata per un annuncio in cui vogliamo mettere la casa in affitto. Questo il prompt.

Cambia l’illuminazione della camera da letto e ottimizza l’immagine. Ho bisogno di pubblicarla in un’inserzione per mettere in affitto la casa.

Una volta inviata la richiesta, trascorrono pochi secondi per l’analisi e ChatGPT restituisce il risultato. È poi possibile selezionare strumenti di editing e intervenire su parametri come esposizione, luminosità, contrasto, luci e ombre, vividezza e bilanciamento del bianco.

Una volta arrivati al risultato finale è possibile effettuarne il download.