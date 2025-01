Photoshop, arriva il co-editing per collaborare in tempo reale

Adobe ha deciso di semplificare la vita agli utenti di Photoshop, con una novità che farà felici i fan del lavoro di squadra: il co-editing in tempo reale.

Editing collaborativo in tempo reale tra più utenti su Photoshop

In pratica, questa funzione permette a più persone di accedere e modificare lo stesso file Photoshop da computer diversi, in contemporanea. Un po’ come succede già con Google Documenti. Non solo: i partecipanti possono anche lasciare commenti sul file per raccogliere feedback da colleghi, insegnanti o clienti.

La nuova funzione è disponibile in beta privata sia su Photoshop per desktop che per web. Per accedere, basta compilare il modulo di registrazione al link fornito da Adobe. Se si viene selezionati, si riceverà una mail di conferma con le istruzioni per iniziare a usare il Co-Editing in tempo reale.

Fino al rilascio pubblico, Adobe raccoglierà i feedback dei beta tester per migliorare la funzionalità. Quindi, i fortunati, non devono lesinare consigli e critiche!

Le altre novità di Adobe

Nell’annuncio, Adobe ha colto l’occasione per ricordare alcune delle funzioni più interessanti introdotte su Photoshop negli ultimi mesi. Tra queste, Distraction Removal, che individua e rimuove automaticamente gli oggetti di disturbo dallo sfondo, e Selection Brush, che semplifica la selezione di aree specifiche di una foto.

Ma la vera star è l’intelligenza artificiale, con i tool Generative Fill, Generative Expand e Generative Similar basati sul modello AI Firefly Image. Questi permettono di generare o espandere porzioni di immagine in modo realistico, o di creare variazioni simili a una foto data.

Chi non ha ancora un abbonamento a Creative Cloud ed è curioso di provare le nuove funzioni, può approfittare della prova gratuita per 7 giorni.