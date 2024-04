Piani a vita pCloud: lo sconto arriva fino al 37%

Spazi cloud sicuri, affidabili ed economici? Non è così difficile trovarli, a patto che scegli con oculatezza. Se ti diciamo pCloud con piani a vita scontati fino al 37%, ti fideresti? Ne avrai sentito parlare di questo provider, no? Ha eliminato da tempo i canoni mensili o annuali, senza minare la sua affidabilità e sicurezza.

pCloud: sconti fino al 37% sui piani a vita

Esci subito fuori dalla visione di pCloud come semplice cloud storage ed entra nell’ottica di una soluzione a tutto tondo che batte la concorrenza in quanto a sicurezza, affidabilità e ampia gamma di funzionalità. Ecco cosa ti offre:

Protezione di livello superiore: crittografia 256-bit AES per tutti i tuoi file, 5 copie di backup su server differenti e protezione TLS/SSL per garantire la massima sicurezza dei tuoi dati.

Accessibilità ovunque: accedi ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, ovunque ti trovi nel mondo, tramite app desktop, web o mobile.

Sincronizzazione automatica: sincronizza automaticamente i tuoi file su tutti i tuoi dispositivi per avere sempre tutto a portata di mano.

Condivisione facile: condividi i tuoi file con chiunque in modo semplice e sicuro, anche con persone che non hanno un account pCloud.

Funzionalità aggiuntive: backup da Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos, cronologia delle versioni, recupero file cancellati e molto altro ancora.

Grazie all’attuale promo, pCloud offre l’opportunità imperdibile di attivare acquistare con sconti fino al 37%. Scegli tra:

Premium 500GB: a soli 199€ invece di 299€ (sconto del 33%)

a soli invece di 299€ (sconto del 33%) Premium Plus 2TB: a soli 399€ invece di 599€ (sconto del 33%)

a soli invece di 599€ (sconto del 33%) Ultra 10TB: a soli 1190€ invece di 1890€ (sconto del 37%)

Se non sei soddisfatto del servizio acquistato, hai 10 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. È un ottimo modo per provare pCloud. Per quanto riguarda il pagamento, è criptato grado di sicurezza 256-bit SSL, quindi dormi sonni tranquilli. I piani a vita stanno aspettando la tua scelta: clicca qui sotto e acquistane uno prima che la promo scade!