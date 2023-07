Piani a vita pCloud super scontati per l’estate: approfitta ora

Piani a vita pCloud super scontati per l’estate, il noto provider di cloud storage. Queste promo estive ti danno la possibilità di acquisire l’accesso a vita ai loro eccezionali servizi di cloud storage a prezzi molto vantaggiosi, privi di costi aggiuntivi nascosti.

Cogli questa impareggiabile opportunità per salvaguardare i tuoi dati con una delle aziende leader del settore, godendo di risparmi sostanziali fino all’80% su tutti i piani a vita.

Piani a vita pCloud super scontati per l’estate, ma la qualità è assicurata

pCloud si distingue offrendo una perfetta integrazione su un’ampia gamma di dispositivi. Indipendentemente dal fatto che tu stia utilizzando il telefono o il computer, tutti i file o i backup che carichi nel cloud verranno sincronizzati automaticamente su tutti i tuoi dispositivi.

In questo modo puoi accedere facilmente a tutte le tue foto, video, documenti e file audio quando e dove ne hai bisogno.

L’impegno di pCloud per una piattaforma “aperta” è evidente nella sua vasta gamma di opzioni di condivisione.

Gli utenti hanno la possibilità di condividere facilmente qualsiasi tipo di file tramite cartelle condivise, link diretti o richieste di file.

Questa caratteristica unica trasforma pCloud in qualcosa di più di un semplice servizio di cloud storage; diventa un comodo servizio di hosting per siti Web HTML statici o per l’incorporamento di immagini.

pCloud attribuisce un alto livello di importanza nel garantire la sicurezza dei dati degli utenti. Per raggiungere questo obiettivo, i tuoi file sono protetti durante il transito attraverso l’utilizzo di certificati TLS/SSL.

Inoltre, per una maggiore sicurezza, vengono archiviati su un minimo di tre server distinti. Ogni singolo file viene crittografato utilizzando l’algoritmo AES a 256 bit altamente sicuro.

Per gli utenti che cercano un ulteriore livello di protezione, è disponibile l’opzione per abilitare pCloud Crypto.

Non perdere l’occasione di approfittare dei piani a vita pCloud super scontati per l’estate. Stiamo parlando di sconti che arrivano fino all’80%. Questa è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.