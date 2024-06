Piani a vita scontati di pCloud: basta problemi di memoria dei device

La memoria dei tuoi device sta per finire? Si vede che hanno scaricato troppi episodi di serie TV e meme di ogni tipo. I piani a vita scontati di pCloud potrebbero salvarti. La nuova frontiera del cloud storage ti permette di dire addio agli abbonamenti ricorrenti, preservando i tuoi preziosi gigabyte.

Un piccolo esborso oggi ti permetterà di risparmiare nel lungo periodo. A lungo andare, il risparmio sarà davvero significativo se confrontato con il costo dei tradizionali abbonamenti annuali. La loro durata limitata è un incubo per gli accumulatori digitali. pCloud invece, promette serenità per tutta la vita. Dovrai scegliere tra 3 opzioni: 500 GB, 2 TB e 10 TB. Insomma, c’è spazio per tutti, dai minimalisti digitali ai collezionisti compulsivi.

Piani a vita scontati: offerte imbattibili con pCloud

Chi non vorrebbe sfuggire ai costi ricorrenti? Le offerte di pCloud partono da 199 euro, una tantum. Se il tuo portafoglio già piange al solo pensiero, puoi pagare in tre rate senza interessi grazie a PayPal. Se ti serve più spazio? Nessun problema. Puoi aggiungere ulteriori blocchi di memoria alla tua collezione digitale, scegliendo tra 2 TB a 399 euro o 10 TB a 1.190 euro.

Pensa a tutto ciò che potresti archiviare: dalle foto imbarazzanti della tua infanzia ai ricordi digitali più recenti. Tutto senza costi ricorrenti, solo una spesa iniziale. Una volta effettuato il pagamento, puoi rilassarti e godere di una vita senza il fiato sul collo delle scadenze degli abbonamenti.

Un piccolo esempio? Se scegli il piano da 2 TB a 399 euro, in quattro anni spenderai quanto un utente di Google One spende annualmente. Dopo questi quattro anni, gli utenti pCloud godranno di un risparmio annuale di circa 100 euro.

Quindi, se sei stufo delle continue richieste di rinnovo delle sottoscrizioni, i piani a vita scontati di pCloud rappresentano la soluzione ideale. Risparmio a lungo termine e niente più problemi di memoria dei tuoi device, per sempre.