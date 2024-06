Piani annuali e a vita di Internxt: tutti scontati del 75%

Hai mai desiderato un servizio di archiviazione dati che non solo ti protegge, ma che ti rende anche un genio del risparmio? Bene, i piani annuali e a vita di Internxt sono qui e promettono di salvare i tuoi dati e il tuo portafoglio. Con sconti fino al 75% su tutte le offerte, è il momento giusto per pensare alla tua sicurezza digitale.

I piani annuali offrono varietà e flessibilità: per soli € 11,50 puoi ottenere 200GB di spazio, mentre con € 27,50 puoi avere ben 2TB. Se poi vuoi più spazio cloud, con € 75,00 avrai a disposizione 10TB. Per il risparmio a lungo termine, i piani a vita sono la scelta perfetta. Puoi ottenere 10TB a soli € 749 invece che a € 2900.

Piani annuali e a vita: sicurezza e risparmio con Internxt

Non è solo una questione di spazio di archiviazione, ma soprattutto di sicurezza. Internxt non memorizza password o dati dell’utente e garantisce che ogni informazione sia crittografata sia in fase di memorizzazione che durante il trasferimento.

Ogni file viene frammentato e criptato end-to-end prima di lasciare il tuo dispositivo. La crittografia di tipo “zero-knowledge” AES-256 assicura che solo tu possa accedere ai tuoi dati.

Se non ti fidi delle parole, fidati dei fatti: il codice sorgente di Internxt è pubblico su GitHub, aperto a qualsiasi controllo. Se ami le certificazioni, Internxt è stato verificato e certificato da Securitum, leader europeo nel penetration testing. Conformità GDPR e sicurezza al 100% garantite chiudono il cerchio.

Internxt è disponibile su tutte le piattaforme, compreso Linux. Grazie alle app per dispositivi mobili, web e desktop, potrai sincronizzare i tuoi file e le tue foto in mobilità. Le offerte sui piani annuali e a vita di Internxt sono una combinazione rara di sicurezza, trasparenza e convenienza che non lascia spazio a scuse.