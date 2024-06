Piani Domino e Hosting di Aruba: lo sconto è del 60%

Se vuoi costruire una presenza online solida, opta per uno dei Piani Dominio e Hosting di Aruba. Potresti semplicemente registrare uno o più domini con il tuo nome, oppure utilizzare i servizi del provider per progettare il tuo sito o negozio online. Adesso, con l’extra sconto del 60%, è il momento giusto per fare questo passo. Devi soltanto inserire il codice GIUGNO24 al momento dell’ordine e approfittare dell’offerta, valida fino al 25 giugno.

Piani Domino e Hosting: le offerte di Aruba non finiscono qui

Partiamo dal piano dominio con email di Aruba, che parte da 0,40 € (+ IVA) per il primo anno, con rinnovo a 15,49 € (+ IVA) all’anno. Vuoi andare oltre? Il piano Hosting Easy Linux è disponibile a 5,96 € (+ IVA) per il primo anno, poi si rinnova a 59,99 € (+ IVA) annuali. Se preferisci WordPress, c’è anche quello. Il piano Hosting WordPress è offerto a soli 7,96 € (+ IVA) per il primo anno, con rinnovo a 44,99 € (+ IVA) all’anno.

Se vuoi uno strumento più sofisticato, puoi optare per il piano Hosting WordPress Gestito Smart a 7,96 € (+ IVA) per il primo anno, con rinnovo a 79,00 € (+ IVA) annuali. Se vuoi creare senza limiti, il piano SuperSite Professional potrebbe fare al caso tuo. Parte da 13,96 € (+ IVA) per il primo anno e si rinnova a 109,00 € (+ IVA) all’anno.

Per i più ambiziosi c’è l’Hosting WooCommerce Gestito. Parte da 31,96 € (+ IVA) per il primo anno ma al rinnovo arriva a 249,00 € (+ IVA) all’anno.

Non lasciarti sfuggire questi sconti sui Piani Domino e Hosting, è un’opportunità eccezionale per lanciare o migliorare la tua presenza online.