Pianifica il tuo viaggio senza pensare al roaming: scopri Saily

Saily è la tua chiave d’ingresso in un mondo in cui potrai viaggiare senza preoccuparti dei costi del roaming o di rimanere senza internet al tuo arrivo. Con Saily avrai infatti una eSIM con cui potrai godere subito di connessione istantanea, tariffe convenienti e la comodità di gestire tutto da un’unica app per oltre 190 destinazioni coperte in tutto il mondo. Si attiva direttamente online.

I vantaggi di usare la eSIM di Saily

Con Saily puoi avere in pratica un’unica eSIM per più paesi. Direttamente dall’applicazione per iOS e Android puoi scegliere nuove destinazioni senza cambiare scheda, con appositi piani tariffari chiari per quanto riguarda i costi e i GB a disposizione. E quando avrai usato l’80% del tuo pacchetto sarai avvisato così da decidere cosa fare.

Avrai comunque un’assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 pronta a supportarti in ogni occasione. Tutto questo senza spendere una fortuna rispetto all’acquisto di una SIM locale dato che Saily propone tariffe convenienti, chiare e senza costi nascosti.

Oltre 190 destinazioni coperte, la possibilità di attivare o disattivare l’eSIM quando vuoi e una connessione affidabile e sicura ovunque ti trovi sono i tratti caratteristici di Saily, un servizio fondamentale se viaggi molto all’estero, specie in paesi fuori dall’Unione Europa.

Se stai preparando un viaggio ti consigliamo allora di provarla: puoi scaricarla subito online.