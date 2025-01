Pianifica nuovi viaggi in sicurezza e senza preoccupazioni

Stai guardando il calendario cercando ponti e giorni di festa da sfruttare per le prossime vacanze o per un viaggio all’estero dell’ultimo minuto? Viaggiare, visitare nuovi Paesi e conoscere nuovi posti e culture è sicuramente affascinante ma è anche un’attività che presenta dei rischi. Come quelli sull’utilizzo di una valuta straniera, sui possibili inconvenienti del viaggio e, ancora, su eventuali spese mediche da sostenere. HYPE Premium ha un conto orientato a risolvere e prevenire tutte queste potenziali criticità: apri subito il conto e ottieni il bonus di benvenuto da 25€.

Con HYPE Premium ogni imprevisto non è un problema

HYPE Premium è il conto corrente che prevede, tra le altre cose, una carta di debito esclusiva World Elite Mastercard con la quale affrontare ogni viaggio in completa sicurezza. Con la carta, infatti, è possibile effettuare pagamenti e prelievi in tutto il mondo, senza costi aggiuntivi e in qualsiasi valuta. La carta può inoltre essere ricaricata senza limiti in qualsiasi momento per affrontare qualsiasi tipo di necessità.

Inoltre incluse nel conto ci sono una serie di assicurazioni ideali per chi viaggia spesso o ha in programma di farlo. Il conto HYPE Premium, infatti, integra assicurazioni per il rimborso in caso di voli cancellati o in ritardo così come nell’eventualità che i bagagli venissero smarriti. In aeroporto c’è l’accesso esclusivo a più di mille lounge e il Fast Track nei principali aeroporti italiani. Una volta arrivati a destinazione è poi possibile contare sulla copertura delle spese mediche così da non avere neanche questo tipo di preoccupazione.

HYPE Premium è un conto corrente completo e affidabile anche per la vita di tutti i giorni con la possibilità di effettuare bonifici istantanei gratuiti, creare box risparmi per accumulare fondi, ottenere il cashback sugli acquisti online, richiedere prestiti personali direttamente dall’app e ricevere assistenza prioritaria anche via WhatsApp.