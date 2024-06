Piano Business Hostinger a meno di 4 euro al mese: approfitta ORA

Pagando meno di 4 euro al mese, il piano Business di Hostinger per l’hosting WordPress potrebbe essere tuo. Il provider ha insomma ridefinito il concetto di hosting web economico. Ma cosa ottieni a soli 3,99€ al mese? Molto di più di quanto ti immagini.

Non soltanto puoi gestire fino a 100 siti web con un solo account, ma avrai anche 200GB di spazio su memoria SSD. Questo, in parole povere, significa che il tuo sito diventerà veloce come non mai grazie a prestazioni di caricamento superiori.

Hostinger: piano Business a un super prezzo

Come se non bastasse, l’offerta include un dominio gratuito, backup giornalieri, certificati SSL, email e CDN. Tutto questo serve solo a rendere il caricamento del sito più veloce e sicuro. A proposito di sicurezza: la protezione Cloudflare contro gli attacchi DDoS e lo scanner malware tengono a bada tutte le minacce esterne.

Inoltre, il tuo sito sarà sempre online grazie all’uptime garantito al 99,9%. Mettiamoci anche le tecnologie Lite Speed Web Server e le soluzioni cache avanzate, e i tempi di caricamento vengono ulteriormente ridotti. Con tutto questo, l’utente avrà un’esperienza senza soluzione di continuità.

Possiedi già un sito e vuoi trasferirlo a Hostinger? Nessun problema! La migrazione è gratuita e avviene in men che non si dica. Grazie anche al supporto clienti, pronto ad aiutarti 24 ore su 24, ogni passaggio della migrazione sarà facilissimo.

Dunque, questa offerta speciale di Hostinger, con il piano Business incluso, è un affare che non devi lasciarti sfuggire. Porta il tuo sito a un nuovo livello di performance e sicurezza, perché il successo è dietro l’angolo.