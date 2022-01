Piano Economy di GoDaddy: sconto del 50% con dominio ed email gratis

Il piano Economy di GoDaddy nell'ambito degli hosting, è una delle proposte più gettonate per chi intende avviare il suo primo progetto online.

Attraverso questa sottoscrizione infatti, è possibile ottenere tutto ciò che serve per aprire e gestire un sito Web, il tutto per una spesa decisamente contenuta. Stiamo parlando di una società americana con sede a Tempe, in Arizona, che attualmente può vantare 20 milioni di clienti in tutto il mondo.

Uno dei motivi del successo di questo hosting, è proprio il rapporto qualità-prezzo dei servizi offerti. Se già abitualmente, in tal senso, si tratta di un servizio piuttosto interessante, il fatto che offra per un tempo limitato una sottoscrizione con dominio ed email gratis sono un ulteriore vantaggio da non farsi scappare.

Piano Economy di GoDaddy? Soluzione economica ma in grado di garantire prestazioni elevate

Il Piano Economy di GoDaddy offre un servizio base in ottica hosting, adatto per un sito Web e spazio di archiviazione fino a 100 GB. La possibilità di utilizzare fino a 10 database e l'estrema facilità di installazione del noto CMS WordPress, rende questo pacchetto ideale per progetti di piccole-medie dimensioni.

Nel caso di dubbi riguardo le propri esigenze o altre domande specifiche, l'assistenza di GoDaddy è rinomata per disponibilità e professionalità. Il servizio poi, si distingue dalla massa anche nell'ambito della sicurezza.

Con un team specializzato in security informatica, attivo 24 ore al giorno e 7 giorni a settimana, fruendo di questo provider si hanno a disposizione armi adeguate per contrastare efficacemente la maggior parte degli attacchi DDoS e pericoli simili.

Come già accennato, GoDaddy ha voluto includere nella proposta anche il dominio e una casella di posta elettronica Microsoft Office 365 (con 5 GB di spazio di archiviazione).

E il prezzo? Grazie allo sconto del 50%, il Piano Economy è disponibile per appena 2,99 sterline (poco meno di 3,6 euro).