Piano Hosting ottimizzato per WordPress con il 50% di sconto

Non tutti i piani hosting sono uguali tra loro e, i provider, hanno provveduto nel corso degli anni ad offrire soluzioni specifiche per le più disparate esigenze. Con la diffusione di un sistema per la gestione di contenuti come WordPress è possibile individuare hosting specifici.

Questa piattaforma, d’altro canto, è ormai il CMS più diffuso sul Web. Tra i tanti pregi dello stesso, oltre alla flessibilità, vi sono i tanti plugin e temi grafici, oltre a una community molto ampia. Dai webmaster più consumati ai novizi alle prime armi dunque, WordPress è ormai una scelta quasi obbligata.

Sotto questo punto di vista, i piani offerti da Keliweb si sposano perfettamente con questo sistema. Grazie alla solidità dei server, ai sistemi di sicurezza e agli attuali sconti, questo provider offre alcune tra le opzioni più interessanti in tale ambito.

Piani hosting WordPress: l’offerta di Keliweb

Le principali proposte di hosting WordPress da parte di Keliweb sono principalmente due.

La prima, ovvero WP Start, offre un servizio adatto all’avvio di un blog personale o del proprio primo progetto online. La proposta include su un dominio gratuito, una CPU da 2vCore, 10GB SSD di spazio Web, 2GB RAM, 10 caselle di posta elettronica, 3 database e il pieno supporto MultiPHP.

WP Start è disponibile, grazie al 50% di sconto, per soli 17,45 euro all’anno (più IVA).

Se il progetto WordPress è più ambizioso, come nel contesto di piccoli E-commerce o siti simili, l’opzione migliore può essere WP Play. Stiamo parlando di una sottoscrizione che alza decisamente l’asticella, in virtù di una CPU 3 vCore, 50 GB di SSD, 4 GB di RAM, 50 caselle di posta e 50 database.

In questo caso il costo, sempre grazie al dimezzamento del prezzo, è di 39,50 euro all’anno (più IVA).

Infine, è bene ricordare che entrambe le promozioni saranno disponibili fino al 04-09-2022 è che risulta possibile la sottoscrizione fruendo della formula soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.