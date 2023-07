Piano Internxt: 2 TB in cloud a 26,98€

L’ultima offerta promozionale sul piano Internxt sta sconvolgendo il settore del cloud storage introducendo un nuovo modello di prezzo.

Per un periodo di tempo limitato, gli utenti possono ora attivare il piano di archiviazione cloud da 2 TB a soli 26,98 euro all’anno, uno sconto significativo rispetto al prezzo originale di 107,88 euro.

Ciò rappresenta uno sconto del 75%, consentendo agli utenti di accedere a 2 TB di cloud storage per poco più di 2 euro al mese, un prezzo incredibilmente competitivo sul mercato.

Partecipando a questa promozione, avrai l’opportunità di utilizzare e godere appieno di tutti i vantaggi offerti dal servizio di Internxt.

Questi vantaggi vanno dall’archiviazione sicura alla condivisione di file crittografati. Per accedere a questa offerta a tempo limitato, è sufficiente visitare il sito Web ufficiale di Internxt cliccando sul link sottostante.

2 TB in cloud: ecco il piano Internxt in offerta promozionale

In genere, il costo medio per un abbonamento annuale a un servizio di cloud storage da 2 TB va dai 100 ai 120 euro.

Tuttavia, con l’offerta sul piano Internxt, è possibile abbassare sensibilmente il costo dell’abbonamento usufruendo di uno sconto del 75%.

Di conseguenza l’abbonamento si riduce a soli 26,98 euro per un anno intero. Ciò equivale a una spesa mensile di poco più di 2 euro.

Dopo il completamento della durata promozionale di 12 mesi, sono disponibili diverse opzioni. La prima è passare al piano Free, che fornisce 10 GB di spazio di archiviazione cloud completamente gratuito.

Un’altra opzione è continuare con l’abbonamento annuale da 2 TB a una tariffa di 107,88 euro.

In alternativa, puoi passare a un piano mensile o annuale diverso adatto alle tue esigenze. Infine, c’è un’opzione per attivare un piano di archiviazione cloud a vita, dove il piano da 2 TB è tuo ottenuto a un costo una tantum di 299 euro.

Ti avvisiamo che lo sconto offerto sul piano da 2 TB ha una durata limitata. Si tratta di un’opportunità da non trascurare, in quanto lo sconto supera i 70 euro ed è valido per un anno.

