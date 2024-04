Piano Smart 130 Promo di Kena: 70 Giga gratuiti per 7 giorni se lo attivi entro il 2 aprile

Scopri la Smart 130 Promo di Kena Mobile, l’offerta che arricchisce la tua esperienza mobile con vantaggi esclusivi.

Il provider celebra il suo settimo anniversario con una promozione imperdibile: per soli 6,99€ al mese, questa offerta ti garantisce minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS e ben 130GB di internet 4G.

E c’è di più: attivando la promozione entro il 2 aprile, riceverai in regalo 70 Giga da utilizzare per 7 giorni, senza alcun costo aggiuntivo per il primo rinnovo e l’attivazione.

Smart 130 Promo: naviga e comunica senza limiti

Se stai pensando di cambiare operatore o semplicemente desideri un piano più vantaggioso, Kena Mobile ti offre la possibilità di passare a questa offerta sia con una nuova SIM che portando il tuo numero attuale. La promo attuale è compatibile con la portabilità da numerosi operatori:

Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Noitel, Nova, Nextus e NTMobile.

Per attivare la promozione, hai tre opzioni semplici e veloci: online, tramite l’App Kena Mobile disponibile per Android e iPhone, o chiamando il Servizio Assistenza Clienti al numero 181. Non perdere questa occasione unica: con la Smart 130 Promo di Kena, il tuo smartphone avrà tutto ciò di cui ha bisogno per tenerti connesso al mondo. Attiva ora e goditi i tuoi 70 Giga gratuiti!