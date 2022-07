Piano WordPress Start di Keliweb scontato del 50%

Trovare un hosting adatto al proprio sito Web è difficile, tanto più se si tratta del primo progetto online.

Al di là della scelta, ormai quasi ovvia, su una piattaforma come WordPress, vanno fatte alcune considerazioni rispetto all’hosting che si va a scegliere.

Questo deve offrire adeguate garanzie a livello di sicurezza, per evitare intromissioni da parte di hacker e pirati informatici vari. Discorso simile per le performance: i server devono essere costituiti da hardware all’altezza, per offrire tempi di caricamento quanto più possibili brevi.

Individuare un provider che offre quanto appena elencato a un prezzo accessibile non è per nulla semplice.

Il piano Start di Keliweb, anche in virtù degli attuali sconti, rappresenta senza ombra di dubbio un ottimo bilanciamento tra tutti questi aspetti.

Start di Keliweb: tutto ciò che serve per avviare il tuo primo sito WordPress

La sottoscrizione proposta da Keliweb rappresenta una scelta ideale, per risorse e specifiche tecniche, al fine di realizzare l’ambiente ideale di sviluppo WordPress.

Che si tratti di un sito vetrina, un blog personale o un piccolo progetto amatoriale, Start è un piano capace di gestire il sito con buone prestazioni e con tutta la solidità offerta da un provider affermato nel settore.

Nello specifico, la sottoscrizione include:

dominio gratis ;

; 2vCore CPU ;

; 2 GB di RAM ;

; 10GB SSD di spazio;

di spazio; uno strumento per la migrazione sito Web ;

; 10 Caselle di posta ;

; pannello cpanel ;

; 3 Database ;

; certificato SSL e HTTP/2 ;

; supporto MultiPHP ;

; sistema di backup avanzato.

Il tutto viene completato dalla pratica formula Soddisfatti o rimborsati, valida per 15 giorni dopo l’acquisto del pacchetto. Ovviamente poi, per chi ha esigenze particolari (come siti WordPress con alti volumi di traffico), Keliweb offre piani avanzati in grado di soddisfare qualunque tipo di esigenza.

Ma quanto costa Start? Il piano è attualmente proposto con il 50% di sconto rispetto al prezzo di listino: ciò significa che questo costa solo 17,45 euro (più IVA) all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.