Pika lancia Pikadditions per inserire oggetti e persone nei video

Si chiama Pikadditions ed è la nuova funzione lanciata da Pika Labs. Permette di trasformare qualsiasi video in un’opera d’arte personalizzata, inserendo oggetti, persone e scenari fantastici con un semplice tocco.

Inserire oggetti e persone nei video esistenti con Pikadditions

Con Pikadditions, i 12 milioni di utenti del generatore di video AI Pika potranno sbizzarrirsi come mai prima d’ora. Che si voglia aggiungere un unicorno al tragitto in autobus o trasformarsi in un supereroe nel proprio film preferito, ora si può fare in pochi clic.

Il segreto? Un innovativo modello AI video-to-video che permette di integrare qualsiasi elemento in un filmato esistente, mantenendo intatto l’audio originale. Il risultato sono clip uniche, sorprendenti e a tratti esilaranti, capaci di catturare l’attenzione di qualsiasi pubblico.

Creatività alla portata di tutti

Ma la vera forza di Pikadditions è la sua accessibilità. Chiunque, dal creatore di contenuti professionista all’utente occasionale, potrà sfruttare questa tecnologia avanzata per dare vita alla propria immaginazione. Secondo Demi Guo, CEO di Pika Labs, l’obiettivo è proprio questo: “Vogliamo ispirare una nuova ondata di creazione di contenuti innovativi e divertenti, rendendo strumenti AI all’avanguardia user-friendly e alla portata di tutti“.

Gli utenti potranno sfruttare Pikadditions in due modi. Il primo è arricchire i propri video con elementi inaspettati e fantastici, trasformando una scena quotidiana in qualcosa di magico. Il secondo è inserirsi in prima persona in filmati iconici, diventando protagonisti di avventure incredibili.

Si vuole camminare sulla luna? Partecipare a una cerimonia di premiazione hollywoodiana? Esplorare mondi fantastici? Con Pikadditions, i confini tra realtà e immaginazione si fanno sempre più sfumati. Insomma, chiunque può diventare un regista, un artista, un narratore di storie visive. E questo è solo l’inizio.