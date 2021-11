Pinnacle Studio 25 Ultimate: software completo editing video in sconto a 110 Euro

Uno dei migliori software professionali per l’editing video è in offerta in queste ore: Pinnacle Studio 25. La sua versione più recente è disponibile da settembre nelle licenze Standard, Plus e Ultimate. Quest’ultima in particolare, però, in queste prime giornate di novembre 2021 gode di un taglio di 20 Euro sul prezzo di listino, che scende quindi a 109,95 Euro IVA inclusa.

Pinnacle Studio 25: dettagli software e sconto in corso

Pinnacle Studio 25 Ultimate è il pacchetto completo, la crème de la crème delle diverse versioni offerte dalla società californiana. Al suo interno troverete il software in sé e, in aggiunta, un pacchetto ricco di applicazioni e contenuti creativi. Ci saranno centinaia di filtri inediti, effetti grafici esclusivi e font speciali. O ancora, per coloro che vogliono arricchire il proprio bagaglio tecnico-culturale in ambito video editing potranno accedere a esercitazioni esclusive e a StudioBacklot per 10 giorni.

Tra le funzionalità in sé offerte da Pinnacle Studio 25 Ultimate figurano la gradazione del colore ottimizzata grazie a controlli avanzati, assieme a profili LUT cinematografici, effetti premium, filtri mai visti prima e molto altro ancora. Rispetto alle versioni meno costose, la variante Ultimate include il tracciamento smart di oggetti in movimento, la modalità miscelatura per combinare clip in maniera estremamente artistica, feature lato audio una migliore gestione e modifica, ma anche l’importazione di video 8K.

Il prezzo? Pinnacle Studio 25 Ultimate viene offerto dall’azienda a 129,95 Euro, solitamente. Per un periodo non determinato, però, viene applicato uno sconto di 20 Euro. Ergo, il prezzo finale è pari a 109,95 Euro IVA inclusa, esattamente come specificato in apertura. Si tratta di una versione completa e non in abbonamento: lo comprate una volta, lo tenete per sempre! E se non vi dovesse soddisfare, c’è sempre la garanzia “Soddisfatti o Rimborsati” entro 30 giorni dall’acquisto. Insomma, non perdete questa occasione!