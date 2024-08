PipeWire 1.2.2 risolve i bug audio e i problemi di prestazioni

Il framework multimediale open source, PipeWire, ha lanciato la versione PipeWire 1.2.2. Si tratta di un aggiornamento mirato che risolve una serie di bug riscontrati nelle versioni precedenti. La prima riguarda le prestazioni audio. L’update risolve un problema noto che coinvolge le operazioni asincrone del nodo che in precedenza causava audio crackling, xrun (buffer underflow e overflow) e occasionali crash in determinati scenari. L’update ha rilasciato poi una correzione ad un bug critico per gestire i timeout non vincolati attivati ​​da xrun. Ciò ha semplificato processi come le esportazioni audio in applicazioni come Ardour. Infine, sono stati modificati i processi di mixdown degli eventi del kit di connessione audio jack. Ciò ha migliorato la compatibilità e le prestazioni con applicazioni come Qsynth.

PipeWire 1.2.2: i miglioramenti della nuova versione

Oltre alle correzioni sopramenzionate, la versione PipeWire 1.2.2 apporta anche diversi miglioramenti a livello di sistema. Ad esempio, è stata aggiunta una nuova opzione per gestire meglio il recupero dagli xrun durante l’elaborazione audio. Ciò aiuta a mantenere una qualità audio costante anche sotto pressione. Inoltre, l’aggiornamento garantisce che i nodi vengano completamente arrestati quando necessario, prevenendo xruns sporadici e problemi di pianificazione. PipeWire 1.2.2 incorpora anche tecniche di gestione della memoria migliorate, riducendo potenzialmente l’impronta complessiva della memoria delle applicazioni multimediali. Infine, la stabilità di vari moduli è stata rinforzata. Ciò consente loro di rimanere caricati anche quando si verificano errori di flusso, facilitando un recupero più rapido da tali errori.

Infine, le modifiche nella gestione degli eventi audio, in particolare nell’ambiente jack, assicurano operazioni più fluide. Le modifiche includono correzioni alla gestione del timestamp e alla distribuzione degli eventi midi in applicazioni come Qsynth, migliorando l’affidabilità complessiva e l’esperienza utente. Per saperne di più è possibile consultare il changelog completo, con tutte le modifiche della nuova versione.