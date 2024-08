PipeWire 1.2.3 implementa il supporto Freewheeling nel driver FFADO

Nelle scorse ore, PipeWire Project ha rilasciato PipeWire 1.2.3 come terzo aggiornamento minore della serie PipeWire 1.2. Per chi non lo sapesse, PipeWire è un popolare server open source per la gestione di flussi audio/video e hardware su sistemi Linux. In primis, la nuova versione implementa il supporto freewheeling nel driver FFADO. A ciò si aggiunge una migliore gestione della frequenza di campionamento e delle dimensioni del buffer per consentirgli di forzare una frequenza di campionamento e una dimensione del buffer. Inoltre, ora imposta sempre il clock.quantum-limit lato server sui nodi per risolvere un problema di dimensione del buffer nel Midi-bridge.

Questa release ottimizza anche il blocco spa_loop e rimuove un possibile deadlock quando la coda è piena. Inoltre, destina più spazio per la stringa dei dispositivi libcamera per deduplicare correttamente i dispositivi libcamera e v4l2 e migliora ulteriormente le modifiche dello stato di attivazione e il rilevamento xrun. PipeWire 1.2.3 migliora anche la compatibilità con alcuni dispositivi, come il Soundcore Motion 300. Inoltre, aggiunge il supporto per la gestione di input e parametri arbitrariamente grandi nell’interfaccia a riga di comando pw-cli. Infine, risolve un potenziale race condition che si verificava durante l’enumerazione dei dispositivi v4l2 tramite udev.

In questa versione sono stati corretti diversi bug. Per maggiori dettagli sui cambiamenti inclusi in PipeWire 1.2.3 è possibile consultare il changelog completo sul sito ufficiale. PipeWire 1.2 “Aviation” è stato rilasciato il 27 giugno 2024, con modifiche importanti. Queste includono il supporto esplicito dei metadati di sincronizzazione, il supporto Snap per Ubuntu e altre distribuzioni che utilizzano il formato di packaging delle app sandbox di Canonical. Vi è poi il supporto per i metadati obbligatori durante la negoziazione dei parametri del buffer. Infine, la versione 1.2 introduce anche il supporto dell’elaborazione asincrona che consente ai nodi di essere pianificati in modo asincrono.