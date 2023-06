Pirateria: commissione approva DDL contro IPTV e pezzotto

Lo scorso marzo il Ddl Antipirateria contro pezzotto e IPTV ha ricevuto il via libera alla Camera dei Deputati con 256 voti favorevoli, lanciando così la nuova stretta verso la trasmissione illecita di film, serie TV, eventi sportivi live e non solo. Mancava solo il via libera da parte della Commissione Giustizia ed Ambiente del Senato, e finalmente è arrivato. Nella giornata del 28 giugno, infatti, è stato dato il disco verde al testo contro la pirateria senza modifiche rispetto a quello approvato dalla Camera.

Arriva la stretta contro la pirateria

Come affermato dalla relatrice per la Commissione Giustizia, Erika Stefani, capogruppo Lega a Palazzo Madama, si tratta di un provvedimento essenziale per contrastare la diffusione illecita di contenuti audiovisivi. Grazie a questa soluzione verranno rafforzati i poteri dell’Autorità per le telecomunicazioni, acconsentendo automaticamente al blocco degli streaming pirata entro i primi 30 minuti: “Chiuderemo presto l’iter di un provvedimento in cui la Lega da sempre ha creduto, perché riteniamo fondamentale ripristinare la legalità”, ha concluso.

Luca Ciriani, Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ha poi aggiunto che l’approvazione da parte del Senato è una notizia molto positiva, concepita proprio con l’obiettivo di conferire all’AGCOM tutti i poteri necessari per il blocco tempestivo delle trasmissioni via Internet di eventi live. In aggiunta, ricordiamo, il Ddl fissa sanzioni fino a 15.493 euro e reclusione fino a 3 anni per coloro che si occuperanno della fissazione abusiva su supporto digitale e della riproduzione di tali contenuti.

Anche l’AGCOM ha accolto positivamente questa notizia. Il commissario Massimiliano Capitanio ha dichiarato che questa è una pietra miliare nella lotta contro le mafie della pirateria, ritenuta “un cappio economico e culturale che sta uccidendo la creatività italiana, falcidiando migliaia di posti di lavoro e legittimando il pericoloso principio secondo cui in rete si possano compiere crimini e furti senza pagarne le conseguenze”.

In breve, i giorni dei pirati sono contati.