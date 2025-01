Più account WhatsApp su un iPhone: ci siamo quasi

Nell’ottobre 2023, Mark Zuckerberg ha annunciato la possibilità di effettuare l’accesso con due account WhatsApp contemporaneamente , sullo stesso smartphone. La caratteristica è rimasta fino a oggi un’esclusiva dei dispositivi Android, ma le cose stanno per cambiare: è in arrivo anche su iOS.

WhatsApp su iOS: più account in un solo iPhone

Ad accorgersene, come sempre, è stata la redazione del sito WABetaInfo, che ha pubblicato un articolo dedicato e lo screenshot che alleghiamo qui sotto. È tratto dalla versione beta 25.2.10.70 distribuita come parte del programma TestFlight. La funzionalità può tornare particolarmente utile, ad esempio, a chi ha un profilo personale e uno professionale, potendo così mantenere separate le conversazioni della vita privata e quelle inerenti al lavoro, evitando l’obbligo di trasportare ovunque due telefoni.

Così come già accade su Android, per poter gestire più account WhatsApp in contemporanea, sullo stesso smartphone, è necessario il supporto Dual SIM oppure alle eSIM. Le notifiche, le impostazioni e i backup (in locale e caricati sul cloud) rimangono separati e indipendenti.

Poter contare su una funzionalità ufficiale dedicata alla gestione di profili diversi costituisce un indubbio vantaggio anche per quanto riguarda la sicurezza: rende infatti superfluo ricorrere ad applicazioni di terze parti (non sempre affidabili) per svolgere il compito. Quello relativo alla privacy è un aspetto tenuto in considerazione da Meta, anche in conseguenza ai tanti passi falsi commessi in passato.

L’aggiunta di ulteriori account di WhatsApp su un unico dispositivo avviene attraverso le impostazioni dell’applicazione, mediante il processo di setup tradizionale (quello che si affronta dopo l’installazione) oppure effettuando la scansione del codice QR mostrato sul display di un altro device configurato.

Come sempre accade in questi casi, servirà tempo per completare la fase di test, raccogliendo feedback, apportando le modifiche necessarie e giungendo al rilascio della nuova funzionalità all’interno della versione finale. Non è possibile prevedere quanto.