WhatsApp: due account su un telefono, ora si può

Una delle funzionalità più attese e chieste a gran voce dagli utenti di WhatsApp è ora disponibile: è quella che permette di gestire due account da un unico smartphone. Andrà a semplificare la vita di chi, ad esempio, è in possesso di un profilo lavorativo e di un altro personale. L’annuncio è appena giunto dalle pagine del blog ufficiale e da Mark Zuckerberg in persona, attraverso un post condiviso su Facebook.

Oggi introduciamo la possibilità di effettuare l’accesso con due account WhatsApp contemporaneamente. Per passare da un account all’altro, come quello di lavoro e quello personale, ora non dovrai più disconnetterti ogni volta, portarti dietro due telefoni o temere di inviare messaggi dal posto sbagliato.

Due account WhatsApp sullo stesso telefono

È bene precisare che, per la configurazione iniziale, è necessario un telefono Dual SIM (o eSIM) oppure un secondo dispositivo in cui inserire la seconda scheda con il relativo numero di telefono. Fatto questo, sarà possibile aprire le impostazioni e premere l’icona a forma di freccia verso il basso posizionata di fianco al nome (come visibile nell’immagine qui sotto), selezionando poi la voce “Aggiungi account”.

Così facendo, sarà possibile controllare le impostazioni relative alla privacy e le notifiche per ciascun account, in modo separato e indipendente.

Hanno dunque trovato conferma le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi in merito all’arrivo della nuova funzionalità. Come sempre accade in questi casi, la distribuzione è progressiva e potrebbero trascorrere alcuni giorni prima di poterla vedere comparire sul proprio smartphone. Forzare un aggiornamento di WhatsApp attraverso Google Play (Android) e App Store (iOS) potrebbe accelerare i tempi.

In questo modo, il team di Meta al lavoro sul servizio pone fine alla pratica (da sempre sconsigliata) di affidarsi alle applicazioni di terze parti per la gestione simultanea di due o più account. Facendolo, si corrono inevitabilmente rischi relativi alla sicurezza.