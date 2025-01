WhatsApp supportato dal Centro gestione account

Meta ha annunciato che gli utenti potranno aggiungere l’account di WhatsApp al Centro gestione account (Accounts Center in inglese). La nuova opzione sarà disponibile nel corso dei prossimi mesi. La gestione centralizzata delle impostazioni permette di sfruttare alcune funzionalità cross-platform. In Europa non vengono condivise le informazioni con Facebook e Instagram.

Come funziona l’integrazione di WhatsApp

Accounts Center è disponibile dal 2020. Consente di gestire le impostazioni degli account di Facebook, Instagram e Quest da un unica pagina. Gli utenti possono aggiungere e rimuovere gli account in qualsiasi momento e attivare la funzionalità collegate (servono almeno due account).

L’azienda di Menlo Park ha comunicato che il Centro gestione supporterà anche WhatsApp. L’opzione per aggiungere l’account del servizio di messaggistica sarà disponibile gradualmente nel corso dei prossimi mesi. Uno dei vantaggi è rappresentata dalla possibilità di sfruttare il “single sign-on“. Gli utenti possono effettuare l’accesso a WhatsApp anche con l’account Facebook o Instagram.

Attivando le funzionalità collegate è possibile condividere lo Stato di WhatsApp nelle Storie di Facebook e Instagram. Gli utenti possono eventualmente attivare la condivisione automatica e scegliere chi può vedere lo Stato.

Meta aggiungerà in futuro altre funzionalità, come la gestione di avatar, sticker Meta AI e creazioni Image Me. L’aggiunta dell’account WhatsApp non comporta modifiche per la sicurezza. Messaggi e chiamate saranno sempre protette dalla crittografia end-to-end. Quando disponibile, l’opzione sarà visibile nelle impostazioni dell’app.