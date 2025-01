WhatsApp, arrivano nuovi effetti fotocamera e sticker per i selfie

Meta ha appena annunciato un bel po’ di nuove funzioni per WhatsApp. Sulla popolare app di messaggistica sono in arrivo effetti per la fotocamera, sticker per i selfie, reazioni più veloci e la possibilità di condividere pacchetti di sticker con gli amici. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

Su WhatsApp arrivano effetti per la fotocamera, reazioni più veloci e sticker per i selfie

Ora, quando si scatterà una foto o si registrerà un video da inviare ai propri contatti o nelle chat di gruppo, si hanno a disposizione più di 30 sfondi, filtri ed effetti per modificare gli scatti.

Quante volte sarà capitato di voler rispondere a un messaggio con un’emoticon? Adesso basta fare doppio tap sul messaggio per far apparire le reazioni che si usano di più in un’interfaccia scorrevole. Così si può reagire al volo con la faccina perfetta per l’occasione.

Ma la vera star sono gli sticker. WhatsApp permette di trasformare i propri selfie in adesivi personalizzati. Come? Semplice: basta toccare l’icona “Crea” nel cassetto degli sticker e comparirà l’opzione per scattare un selfie e farne uno sticker. C’è solo un piccolo dettaglio: per ora questa funzione è disponibile solo per gli utenti Android. Gli utenti di iOS dovranno aspettare ancora un po’.

Condividere i pacchetti di sticker con gli amici

Ma non è finita qui. Ora si possono anche condividere i pacchetti di sticker che si trovano su WhatsApp direttamente nelle chat con i propri amici.

È sufficiente nella chat con il proprio amico, aprire il cassetto degli sticker, toccate i tre puntini accanto a un pacchetto e selezionare “Invia”. E voilà, il link al pacchetto si incollerà automaticamente nel campo di testo, pronto per essere inviato.

A quanto pare, Meta ha un debole per gli sticker. Già da un po’ sta lavorando per migliorare le funzioni legate a questi simpatici adesivi. Già a ottobre si vociferava che WhatsApp avrebbe presto permesso di condividere i pacchetti con gli amici. Senza dimenticare l’integrazione con la libreria GIPHY e il creatore di sticker personalizzati che fa disegnare, modificare e inviare i propri capolavori a chiunque. Insomma, per i fan degli sticker, WhatsApp sta diventando un parco giochi.