WhatsApp lancia la ricerca degli sticker GIPHY su iOS

Buone notizie per gli utenti di WhatsApp: l’app di messaggistica istantanea di proprietà di Meta ha rilasciato un nuovo aggiornamento per iOS, versione 24.17.78, che introduce una serie di funzionalità pensate per rendere ancora più semplice ed efficace la comunicazione delle emozioni nelle chat.

La ricerca degli sticker GIPHY su WhatsApp: trovare l’adesivo perfetto ora è più facile

Come riportato da WABetaInfo, una delle novità più interessanti di questo aggiornamento è l’integrazione della ricerca degli adesivi GIPHY. In precedenza, gli utenti potevano utilizzare solo gli sticker presenti nelle loro collezioni personali. Ora invece, quando cercano un adesivo, WhatsApp mostrerà anche i risultati provenienti dall’enorme libreria di GIPHY.

Questo permette di trovare facilmente l’adesivo perfetto per esprimere le proprie emozioni, anche quando non è disponibile tra quelli salvati dall’utente. Infatti l’integrazione con GIPHY offre una ricerca dentro un database molto ampio e variegato di adesivi animati.

Una curiosità: circa 4 anni fa, Meta aveva comprato GIPHY per la considerevole somma di 400 milioni di dollari. Tuttavia, l’operazione è stata bloccata dall’autorità antitrust britannica Competition and Markets Authority (CMA), che l’ha ritenuta potenzialmente dannosa per la concorrenza nel mercato della pubblicità online. Meta si è dunque vista costretta a vendere nuovamente GIPHY a Shutterstock per una cifra decisamente inferiore di soli 53 milioni di dollari.

Gli adesivi preferiti a portata di mano

Oltre alla ricerca degli adesivi GIPHY, WhatsApp ha introdotto la possibilità di riorganizzare gli adesivi all’interno della barra degli adesivi. La nuova opzione “sposta l’adesivo in cima” consente agli utenti di accedere più rapidamente ai loro adesivi preferiti, rendendo l’esperienza ancora più fluida e personalizzata.

Risposte e reazioni direttamente dal visualizzatore multimediale

Un’altra novità degna di nota riguarda la visualizzazione di foto, video e GIF. Con questo aggiornamento, gli utenti possono rispondere e reagire direttamente dalla schermata del visualizzatore multimediale, grazie alle nuove scorciatoie fornite. La scorciatoia di risposta apre una barra che consente di digitare e inviare un messaggio senza dover uscire dal visualizzatore, mentre la scorciatoia per le reazioni permette di esprimere le proprie emozioni selezionando un’emoji di reazione senza interrompere l’esperienza di visualizzazione.

Distribuzione graduale delle nuove funzionalità

Chi non ha ancora ricevuto queste nuove funzionalità, non deve preoccuparsi: secondo il changelog ufficiale, verranno distribuite gradualmente agli account nelle prossime settimane. Per assicurarsi di ricevere l’aggiornamento il prima possibile, basta aggiornare regolarmente WhatsApp dall’App Store e dall’app Test Flight.