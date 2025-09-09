Pixel 10: feedback negativi, Google ritira Daily Hub

Daily Hub è una delle funzionalità AI introdotte da Google con il lancio dei nuovi smartphone Pixel 10, nelle scorse settimane. Sulle pagine del blog ufficiale è descritta come un riepilogo personalizzato che mostra i prossimi appuntamenti in calendario, argomenti rilevanti da approfondire, playlist consigliate e altro ancora . La notizia di oggi è il suo ritiro: tornerà solo una volta migliorato.

Daily Hub su Pixel 10 è stata messa in standby

Fin da subito ha fatto storcere il naso a molti di coloro che hanno avuto la possibilità di provarla in anteprima. Un autore di Android Authority l’ha definita una delle peggiori funzionalità Pixel che abbia mai usato . A quanto pare, non aveva tutti i torti. A Mountain View si è dunque deciso per la sospensione temporanea della preview pubblica. Di seguito (in forma tradotta) la dichiarazione affidata da un portavoce di bigG alla redazione del sito 9to5Google.

Per garantire la migliore esperienza possibile su Pixel, stiamo temporaneamente sospendendo l’anteprima pubblica di Daily Hub per gli utenti. I nostri team stanno lavorando attivamente per migliorarne le prestazioni e perfezionare l’esperienza personalizzata. Non vediamo l’ora di reintrodurre un Daily Hub migliorato non appena sarà pronto.

Non sono state fornite tempistiche per il ritorno di Daily Hub. Non è la prima volta che una funzionalità AI va incontro a un ritiro. Il caso più eclatante è senza dubbio quello legato alla cancellazione di Recall per Windows 11, messa in standby a lungo per intervenire sulle tante criticità emerse. A volte, l’esigenza di spingere nel minor tempo possibile l’adozione di novità legate all’intelligenza artificiale si traduce in un passo falso.

Nel caso della caratteristica esclusiva dei Pixel 10, i feedback negativi si sono concentrati sul suo posizionamento in cima al feed di Discover, alla modalità di visualizzazione delle informazioni e alla qualità dei suggerimenti forniti, in particolare quelli riguardanti i contenuti multimediali da riprodurre.