Pixel 10a ora in un blu esclusivo, ma tu non puoi comprarlo

Presentato a febbraio, Pixel 10a non può certo essere definito una rivoluzione rispetto al modello precedente, anche se alcune novità degne di nota non mancano, a partire dalla fotocamera posteriore che non sporge più dalla superficie. Il processore è lo stesso del modello precedente, ma i 7 anni di aggiornamenti garantiti fino al 2033 fanno gola a molti. Torniamo a scriverne oggi per segnalare il debutto di una nuova colorazione che, però, noi non potremo acquistare.

Pixel 10a Isai Blue è un’esclusiva per il Giappone

Si tratta della tinta Isai Blue, un’esclusiva del Giappone. Lanciata solo nel paese del Sol Levante, è disponibile nella versione con 256 GB di memoria interna. È già in preordine con le spedizioni che prenderanno il via il 20 maggio. All’interno della confezione troveranno posto alcuni adesivi e una custodia bumper. Ci sono anche uno sfondo creato appositamente da un’artista del collettivo HERALBONY, il packaging con lo stesso stile e icone disegnate ad hoc.

La colorazione è stata realizzata per celebrare il decimo anniversario della gamma. Nel comunicato dell’annuncio, Google afferma di voler esprimere profonda gratitudine agli utenti Pixel nel paese.

Pixel 10a punta al segmento di mercato degli smartphone mid-range, scontrandosi tra gli altri con la linea e di Apple (il modello più recente è il nuovo iPhone 17e). Come anticipato, parte della fortuna riscontrata in un decennio sul mercato è dovuta proprio al supporto garantito sul fronte software. Per gli utenti, poter contare sulla ricezione degli aggiornamenti del sistema operativo e delle funzionalità anche ad anni di distanza dal lancio è molto importante. Le colorazioni disponibili nel resto del mondo sono Viola lavanda, Rosso lampone, Grigio nebbia e Nero ossidiana. Il prezzo di vendita è fissato in 549 euro per la versione con 128 GB di memoria interna e in 649 euro per quella da 256 GB.