Pixel 8 Pro: ecco a che serve il sensore di temperatura

Google ha tolto i veli a Pixel 8 e 8 Pro meno di una settimana fa e a quanto pare già stanno cominciando ad emergere i primi quesiti riguardo alcune caratteristiche dei due dispositivi. A finire sotto i riflettori, per la precisione, è il sensore per la temperatura della versione Pro.

Pixel 8 Pro e il mistero del sensore di tempratura

Ci si chiede, infatti, a cosa possa servire di preciso il suddetto componente. A fornire una risposta ci ha pensato Google stessa, dando tutte le spiegazioni del caso al momento dell’annuncio dei nuovi dispositivi, che riportiamo di seguito in forma tradotta.

E sul retro del Pixel 8 Pro, un nuovo sensore di temperatura ti consente di scansionare rapidamente un oggetto per ottenere la sua temperatura. Usalo per controllare se la tua padella è abbastanza calda da iniziare a cucinare o se il latte nel biberon del tuo bambino è alla giusta temperatura. Abbiamo anche presentato una domanda alla FDA, per consentire all’app Termometro di Pixel di misurare la tua temperatura e salvarla su Fitbit.

Per cui, il sensore disponibile sui nuovi Pixel 8 e 8 Pro è stato inserito sui dispositivi con lo scopo di misurare la temperatura corporea, ma la cosa non è fattibile al momento, in quanto i dispositivi non hanno ricevuto le autorizzazioni cliniche necessarie a farlo.

Va tuttavia precisato che gli utenti possono comunque decidere di puntare il proprio Pixel 8 Pro sulla fronte e misurare la propria temperatura utilizzando il sensore e l’app apposita, ma il risultato sarebbe decisamente poco attendibile. Il sensore, infatti, misura solo la temperatura superficiale e non quella interna come sono invece capaci di fare i sensori veri e propri, visto e considerato che manca l’algoritmo che traduce la temperatura esterna in temperatura interna, appunto, e che arriverà solo dopo l’approvazione della FDA americana.

Secondo Vee Song di The Verge, una volta ottenuto il “via libera”, Google implementerà rapidamente un software di misurazione della temperatura corporea per almeno due scopi: prevedere l’andamento del ciclo mestruale e dei periodi di fertilità nelle donne e tenere traccia della salute dell’individuo, notificandogli una temperatura troppo elevata come potenziale sintomo di una malattia.

