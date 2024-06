Pixel 8 Pro al MINIMO STORICO con questo codice (-335€)

Devi solo applicare il codice promozionale PIXEL50 che trovi nella scheda su Amazon per ottenere il doppio sconto su Pixel 8 Pro e acquistare lo smartphone Google top di gamma al suo prezzo minimo storico. Grazie all’offerta di oggi, puoi risparmiare ben 335 euro rispetto al listino ufficiale.

Maxi sconto su Pixel 8 Pro: risparmia 335 euro

Il sistema operativo è ovviamente Android con accesso a Play Store per il download delle applicazioni e almeno sette anni di aggiornamenti garantiti. Qui sotto l’elenco delle specifiche tecniche più importanti. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla pagina dedicata.

Display Super Actua da 6,7 pollici con pannello OLED LTPO, risoluzione 2400×1080 pixel e frequenza di aggiornamento da 120 Hz;

processore Tensor G3 con coprocessore di sicurezza Titan M2;

12 GB di RAM LPDDR5X;

128 GB di memoria interna di categoria UFS 3.1;

connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3;

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel;

selfie camera frontale da 10,5 megapixel;

altoparlanti stereo, tre microfoni e supporto all’audio spaziale;

lettore di impronte digitali sotto lo schermo e sblocco con il volto;

batteria da 5.050 mAh con ricarica rapida.

Lo sconto di 335 euro proposto in questo momento ti permette di acquistare Pixel 8 Pro, nella versione da 128 GB e nella colorazione Nero ossidiana, al prezzo finale di 764 euro invece di 1.099 euro come da listino ufficiale Google. Come scritto in apertura, per approfittarne non devi far altro che applicare il codice promozionale PIXEL50 che trovi nella scheda del prootto.

È venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani se effettui l’ordine ora. Si tratta di un’occasione imperdibile per chi vuole lo smartphone Android top di gamma, potenziato dalle tante funzionalità di intelligenza artificiale integrate con Gemini, in continua evoluzione.