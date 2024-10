Pixel 8 in SCONTO RECORD: -311€ per la Festa di Amazon Prime

Punto di forza del catalogo Google, il Pixel 8 è protagonista di uno sconto record su Amazon, merito dell’evento a Festa delle Offerte Prime che si concluderà a mezzanotte. Non lasciarti sfuggire l’occasione e risparmia ben 311 euro sullo smartphone Android top di gamma, potenziato dalle funzionalità di Gemini per l’intelligenza artificiale e con addirittura sette anni di aggiornamenti garantiti.

Festa delle Offerte Prime: super sconto per Pixel 8

Si tratta della versione da 256 GB, quella più capiente, con un quantitativo di memoria interna che assicura di non rimanere mai a corto di spazio per il salvataggio dei file. Tra le altre specifiche tecniche ci sono il display Actua da 6,2 pollici con pannello OLED, risoluzione 2400×1080 pixel e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, il processore: Tensor G3 con coprocessore di sicurezza Titan M2, 8 GB di RAM LPDDR5X, la doppia fotocamera posteriore da 50+12 megapixel, quella anteriore da 10,5 megapixel, la connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, NFC, altoparlanti stereo, tre microfoni, supporto all’audio spaziale, lettore di impronte sotto lo schermo e batteria da 4.575 mAh con caricatore da 30 W incluso. Non manca poi la certificazione IP68. Per saperne di più, dai uno sguardo alla scheda completa.

Metti subito nel carrello il Google Pixel 8 in sconto di 311 euro: in questo momento può essere tuo al prezzo finale di 548 euro (invece di 859 euro come da listino ufficiale). La colorazione è Grigio verde, quella visibile nell’immagine di apertura.

Ultime ore per la Festa delle Offerte Prime di Amazon, che si concluderà a mezzanotte. Se non sei ancora abbonato Prime, puoi attivare la prova gratuita di 30 giorni e accedere a tutti i benefici inclusi, c’è anche lo streaming su Prime Video.