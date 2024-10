Pixel 9 Pro da 512 GB al prezzo del modello da 128 GB (-230€)

Occasione senza precedenti con questa offerta su Amazon: se stai cercando uno smartphone top di gamma, sappi che il modello Google Pixel 9 Pro, nella sua versione più capiente da 512 GB, è in sconto di ben 230 euro rispetto al prezzo del listino ufficiale. Vale a dire che la spesa crolla e scende fino a coincidere con quella dell’edizione da 128 GB.

230€ di sconto sul Google Pixel 9 Pro da 512 GB

Integra un display Super Acta da 6,3 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, il processore Tensor G4 realizzato internamente con coprocessore di sicurezza Titan M2, 16 GB di RAM, tripla fotocamera posteriore da 50+48+48 megapixel potenziata dall’intelligenza artificiale, selfie camera frontale da 42 megapixel con messa a fuoco automatica, supporto Dual SIM, connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, GPS, NFC, tecnologia Cast e batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida e wireless. Trovi tutte le altre informazioni nella pagina dedicata.

Lato software, il sistema operativo è ovviamente Android nella sua incarnazione stock con accesso a Play Store per il download delle applicazioni, ben 7 anni di aggiornamenti garantiti, strumenti IA avanzati e VPN preinstallata per navigare in modo anonimo e protetto. Compralo al prezzo finale di 1.099 euro invece di 1.329 euro come da listino ufficiale, grazie allo sconto di 230 euro applicato in automatico. Non servono coupon né codici promozionali da attivare.

Effettua subito l’ordine del nuovo Google Pixel 9 Pro da 512 GB per non perdere l’occasione: il sold out è dietro l’angolo. Verifica le tempistiche della consegna gratuita nella scheda del prodotto. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon.