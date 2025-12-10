Pixel 9 Pro e Fold: Google offre 3 anni di riparazione gratuita

Google ha ammesso pubblicamente che i suoi smartphone di punta hanno problemi. L’azienda ha annunciato ieri un “programma di riparazione esteso” per i Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold. Il problema principale riguarda una linea verticale che attraversa lo schermo dall’alto verso il basso, segnalata da alcuni utenti. Su Reddit gli utenti ne discutevano da settimane.

Linee verticali e sfarfallii sullo schermo dei Pixel 9 Pro, arriva la garanzia estesa per 3 anni

Google riparerà gratuitamente i Pixel 9 Pro e 9 Pro XL che mostrano la famigerata linea verticale o problemi di sfarfallio dello schermo. La copertura dura tre anni dalla data di acquisto originale. Una generosità che stride un po’ con il fatto che questi telefoni costano parecchio e non dovrebbero avere difetti di fabbricazione dello schermo.

Secondo la pagina di assistenza sul sito Google, il programma copre specificamente lo schermo con linee verticali e lo sfarfallio. Ma se si ha lo schermo incrinato o danni causati da liquidi, si è tagliati fuori. Google ripara i difetti di fabbricazione, non i danni causati dalla propria sbadataggine. Si può verificare se il proprio Pixel è idoneo sul sito web dell’azienda.

Pixel 9 Pro Fold sostituito completamente

La situazione è più misteriosa per il Pixel 9 Pro Fold. Google non specifica cosa non funziona, si limita a parlare di problemi che compromettono la funzionalità del dispositivo . Una descrizione vaga che potrebbe significare qualsiasi cosa, dallo schermo che si stacca alle cerniere che si rompono.

Invece di riparare questi dispositivi pieghevoli, Google li sostituirà completamente. Una scelta che suggerisce che il problema è abbastanza serio da rendere la riparazione poco pratica o troppo costosa. La sostituzione è gratuita purché il dispositivo rientri nel periodo di tre anni dalla data di acquisto. Anche qui, schermi incrinati e danni da acqua escludono automaticamente.

L’indizio nascosto nelle FAQ

La pagina di assistenza include una FAQ in fondo che consiglia agli utenti che hanno già pagato per la sostituzione dello schermo del Pixel 9 Pro Fold di contattare Google prima dell’annuncio. Un indizio che suggerisce che anche per il pieghevole il problema riguarda lo schermo, anche se Google evita accuratamente di dirlo esplicitamente.

Perché questa reticenza? Probabilmente perché ammettere problemi allo schermo di un telefono pieghevole da oltre 1500 euro non è proprio il massimo. I pieghevoli sono già fragili per natura, se poi hanno pure difetti di fabbricazione diventa difficile giustificare il prezzo premium.

I Pixel 9 Pro sono stati lanciati come i migliori smartphone Google mai prodotti. Design raffinato, fotocamere eccellenti, integrazione AI profonda. E ora scopriamo che lo schermo è difettoso. Dovevano essere la dimostrazione che Big G può competere con iPhone e Samsung sul mercato premium. Invece sta dimostrando che anche i giganti tech sbagliano, e quando lo fanno preferiscono chiamarlo “programma di riparazione esteso” invece di “richiamo per difetti di fabbricazione“.