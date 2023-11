L'elaborazione delle immagini è facile con PixelApp

I programmi sviluppati e proposti da PixelApp sono semplici da utilizzare e permettono di ottenere il risultato desiderato in breve tempo, seguendo procedure guidate e intuitive. Come si può intuire, la software house mette a disposizione soluzioni per l’elaborazione delle immagini, così da andare incontro a esigenze comuni come la creazione di un collage, l’aggiunta di un watermark per proteggere la proprietà intellettuale delle foto o la loro conversione in altri formati.

I software di PixelApp per l’elaborazione delle immagini

Partiamo da Magic Collage, che fa esattamente quanto promette il suo nome, creando automaticamente una composizione, assemblando più immagini e posizionandole in modo da dar vita a una forma personalizzata. Poi, Watermark Express aggiunge una filigrana e i dati EXIF a tutela del copyright, applicandoli anche a un’intera cartella di file in un colpo solo, se necessario, in modalità batch. Magic Landscape Filter, invece, aggiunge nitidezza e atmosfera ai propri scatti, in particolare a paesaggi e panorami. Magic Skin Filter interviene sui ritratti, rendendo la pelle del soggetto immortalato più liscia, eliminando le imperfezioni oppure agendo su parametri come la luminosità. Infine, Free Photo Converter si occupa della conversione, con supporto garantito ai formati più diffusi e utilizzati.

La compatibilità è prevista per computer con sistema operativo Windows: per ulteriori dettagli a proposito dei requisiti e delle versioni disponibili e per visualizzare gli screenshot, rimandiamo alla pagina dedicata, così come per eseguire il download dei programmi e per effettuare l’acquisto.

Decidendo di comprare i software di PixelApp, scegliendo tra Magic Collage, Watermark Express, Magic Landscape Filter, Magic Skin Filter e Free Photo Converter, è possibile eseguire il pagamento attraverso diversi metodi, inclusi PayPal e le carte di credito, sempre in modo del tutto sicuro.

