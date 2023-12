Prova i programmi di PixelApp per le immagini

Lo sviluppatore PixelApp offre diversi software per l’elaborazione delle immagini, semplici e intuitivi da utilizzare, adatti a tutti, che permettono di ottenere ottimi risultati in pochi passaggi. I programmi sono pensati per soddisfare le esigenze più comuni: vediamo quali sono le loro caratteristiche e a chi si rivolgono.

PixelApp: i programmi per lavorare con le immagini

Per tutti i dettagli e per vedere gli screenshot dell’interfaccia rimandiamo alle pagine del sito ufficiale. Nell’ordine, Magic Collage rende facile la creazione di una composizione personalizzata partendo da più immagini. È l’ideale, ad esempio, per realizzare un biglietto di auguri originale, da stampare o da inviare tramite email o un’app di messaggistica come WhatsApp. Watermark Express si occupa invece di inserire una filigrana e dati EXIF utili per la protezione del copyright, proteggendo così il diritto d’autore (può anche elaborare un’intera cartella con un singolo comando).

Ancora, Magic Landscape Filter si rivolge a chi, per passione o per lavoro, ha spesso a che fare con i paesaggi e i panorami, proponendo alcini filtri dedicati a ottimizzare il risultato finale. C’è poi Magic Skin Filter, progettato in modo specifico per apportare ritocchi ai ritratti fotografici, rendendo perfetta la pelle di chi è stato immortalato, ad esempio attraverso la regolazione della luminosità oppure eliminando le imperfezioni. Infine, come suggerisce il nome, Free Photo Converter è in grado di convertire le immagini tra i formati più comuni, in pochi click.

I programmi messi a disposizione da PixelApp sono compatibili con Windows e possono essere scaricati dal sito dello sviluppatore. Chi, in seguito alla prova, deciderà di acquistarli, potrà contare sulla possibilità di scegliere il proprio metodo di pagamento preferito: carta di credito, PayPal, Wire Transfer o WebMoney.

