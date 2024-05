Pixpay: la carta prepagata ideale per il viaggio di istruzione dei tuoi figli

Viaggiare è un’opportunità fantastica per i giovani di imparare, crescere e scoprire il mondo. Tuttavia, gestire il denaro durante un viaggio di istruzione può essere complicato per i ragazzi e preoccupante per i genitori. Pixpay offre una soluzione perfetta proponendo una carta prepagata, progettata appositamente per più giovani-

Pixpay mette a disposizione una carta Mastercard sicura per ragazzi a partire dai 10 anni, accompagnata da un’app educativa, che aiuta i ragazzi a imparare a gestire il loro budget. Con più di 30 funzionalità pedagogiche, l’app è uno strumento eccellente per insegnare ai giovani a pianificare le spese, risparmiare e non arrivare in rosso a fine mese.

Non meno importante è l’app dedicata ai genitori, che permette di monitorare le spese, impostare limiti e bloccare commercianti in tempo reale. Questa funzionalità offre ai genitori la tranquillità di sapere che i loro figli stanno usando la carta in modo sicuro e responsabile.

Pianificazione e risparmio

Con tariffe a partire da 2, 99€ al mese, Pixpay offre strumenti per pianificare le spese e risparmiare, come wallet per progetti specifici e metodi di risparmio automatici. Queste funzionalità aiutano i ragazzi a sviluppare buone abitudini finanziarie fin da giovani.

Parental control avanzato

Con Pixpay, i genitori possono ricevere notifiche in tempo reale sulle spese dei figli, bloccare le carte e personalizzare i limiti di pagamento. Questo livello di controllo assicura che i ragazzi possano essere autonomi, ma sempre sotto la supervisione dei genitori.

Personalizzazione completa

Pixpay offre più di 100 design di carte tra cui scegliere, con la possibilità di personalizzare la carta o generare un’immagine unica tramite intelligenza artificiale. Questo rende la carta non solo funzionale, ma anche personale e divertente per i ragazzi.

Sicurezza e assicurazioni

La carta Pixpay include anche una carta virtuale, assicurazione per schermo rotto del telefono, protezione contro il cyber-bullismo e assistenza viaggio. Queste caratteristiche aggiuntive offrono una protezione completa per i tuoi figli.

Per conoscere l’offerta completa di Pixapay clicca qui.