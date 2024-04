Pixpay, la prepagata Mastercard con IBAN dedicata agli under 18

Hai mai sentito parlare di Pixpay? Si tratta di una soluzione per tutti coloro che vogliono dare la paghetta ai propri figli senza utilizzare il contante. Con lo sviluppo della tecnologia, molte volte si preferisce utilizzare carte di credito e non avere, conseguentemente, disponibilità di denaro. Ecco perché nasce Pixpay, carta prepagata con IBAN dedicata ai minorenni.

Scegliendo Pixpay per tuo figlio hai finalmente la possibilità di gestire al meglio il tuo denaro e la sua paghetta tramite smartphone. Per ottimizzare l’esperienza d’uso, infatti, oltre ad avere una carta intestata a nome di tuo figlio avrai a disposizione 2 app con interfaccia dedicata a genitori e figli. Hai paura che tuo figlio possa spendere più del dovuto? Non hai motivo di preoccuparti di questo perché con Pixpay tuo figlio avrà più autonomia ma tu non perderai il controllo. Grazie alle impostazioni della carta, sei tu che decidi cosa i tuoi figli possono o non possono fare, impostando i limiti di pagamento che desideri ma anche limiti di prelievo e di pagamenti online. Per una sicurezza totale puoi dunque impostare i massimali di spesa o di prelievo settimanali o mensili, in base alle tue preferenze.

A partire da soli 2,99 euro al mese, senza vincoli, puoi avere la migliore carta prepagata Mastercard con IBAN dedicata ai minorenni. Che aspetti?

Rivoluzione il modo di dare la paghetta con Pixpay

La tecnologia e l’innovazione fanno ormai parte della tua quotidianità? Da oggi, con la carta prepagata Pixpay dedicata ai minorenni puoi rivoluzionale il modo di dare la paghetta ai tuoi figli.

Con soli 2,99 euro al mese avranno a disposizione una carta a nome loro accettata in tutte le reti Mastercard utilizzabile ovunque (online, nei negozi e negli ATM). Inoltre, i tuoi figli saranno liberi di prelevare senza limiti in tutta la zona Euro. Parliamo dunque di una soluzione ottimale per tutti i minori che partecipano ai viaggi studio e necessitano di una carta sicura per i pagamenti. Chiedi subito la carta per tuoi figlio, sarà consegnata a domicilio!