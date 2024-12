Play Store: addio alla condivisione delle app

Google ha recentemente iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento per il Play Store, il quale, secondo il changelog ufficiale, introduce miglioramenti visivi nelle categorie di app e giochi all’interno della scheda di ricerca. Oltre a ciò, però, nelle note di rilascio viene fatta menzione del fatto che ben presto lo store di “big G” per i device Android dovrà dire addio a una funzione: quella per la condivisone delle app.

Il Play Store dice addio alla funzione per condividere le app

Nel changelog della v44 del Play Store si legge infatti “La funzione di condivisione delle app su Google Play verrà ritirata”. Va però tenuto presetene che le funzionalità menzionate nelle note di rilascio ufficiali del sistema di Google non arrivano o vengono rimosse immediatamente. Potrebbero pertanto essere necessarie svariate settimane o addirittura mesi affinché le modifiche vengano effettivamente applicate.

Per chi non ne fosse a conoscenza, la funzione per la condivisone delle app è alimentata da Nearby Share e consente agli utenti di condividere le app installate sui loro device direttamente con altri, senza richiedere una connessione Internet. È possibile accedere facilmente ad essa aprendo il Play Store, recandosi nella sezione Profilo e poi in quella Gestisci app e dispositivi e nella scheda Panoramica bisogna cercare il pulsante Condividi app.

Ovviamente, la funzione può essere sfruttata solo con app o giochi gratuiti e non con quelli a pagamento o con quelli che richiedono licenze. Inoltre, entrambi i dispositivi Android devono abilitare la funzione per la condivisone nelle vicinanze e devono avere l’ultima versione di Play Store installata.