Play Store: apertura automatica delle app dopo installazione

Google sta per lanciare una nuova funzione sul Play Store che promette di semplificare l’esperienza utente dopo l’installazione di un’app. Si chiama “Turn on Auto-open” (Attiva apertura automatica), e consentirà agli utenti di avviare automaticamente un’app appena installata, senza dover effettuare alcuna azione aggiuntiva.

Google Play Store aprirà automaticamente le app installate

La funzione “Attiva apertura automatica” sarà disponibile come toggle manuale sul Play Store di Google, posizionato sotto il pulsante “Apri” nell’elenco delle app, dopo aver selezionato “Installa”. Una volta attivata, la descrizione del toggle cambierà in “Apri automaticamente dopo l’installazione“, indicando che il Play Store avvierà l’app non appena il processo di installazione sarà completato.

Notifica di conto alla rovescia per l’apertura automatica

Prima che l’installazione dell’app raggiunga il 100%, il Play Store mostrerà una notifica che indicherà il tempo rimanente prima dell’apertura automatica dell’app. Secondo il codice relativo alla funzione, sarà presente un timer di 5 secondi in tutti i casi, consentendo agli utenti di capire esattamente quanto tempo dovranno attendere prima che l’app si avvii.

Altre novità in arrivo

Oltre alla funzione di apertura automatica delle app, Google sta lavorando su diverse altre migliorie per il Play Store. Recentemente, è stato segnalato che il limite per il download o l’aggiornamento simultaneo delle app verrà aumentato da due a tre, consentendo agli utenti di gestire più app contemporaneamente. Inoltre, l’app store ufficiale di Big G potrebbe presto permettere di aggiornare le app caricate lateralmente, offrendo una maggiore flessibilità agli utenti.

Disponibilità della nuova funzione

La nuova funzione di apertura automatica delle app è stata individuata nella versione 42.5.15 del Google Play Store, il che suggerisce che dovrebbe essere disponibile per un maggior numero di utenti a breve.