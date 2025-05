Play Store di Google, arriva il consulente AI per ogni app

Navigare nel Play Store di Google è sempre stato un po’ come entrare in un negozio, ma senza commessi. Si può vedere tutto, ma se si hanno domande specifiche su un’app, si è completamente da soli. Big G ha deciso di risolvere questo problema introducendo “Ask Play about this app“, una funzione AI che trasforma Gemini in un assistente personale per le app Android.

“Ask Play about this app” su Google Play Store, un consulente virtuale per ogni app

La nuova funzione appare come un box di testo sotto il pulsante “Installa” nelle app che la supportano. Si può digitare qualsiasi domanda venga in mente: “Come funziona questa app?” o “Questa app funziona offline?“. Gemini analizza l’app e fornisce risposte specifiche senza dover cercare altrove. È particolarmente utile per chi si trova davanti app sconosciute o complesse. Invece di installare, provare e sperare per il meglio, ora è possibile ottenere informazioni dettagliate prima di scaricare qualsiasi cosa.

Google ha pensato anche a chi non sa bene cosa chiedere. Oltre al box di testo libero, il sistema propone domande comuni che altri utenti fanno spesso. Basta un tap su una di queste domande per ricevere immediatamente la risposta di Gemini. Questo approccio guidato è perfetto per chi vuole esplorare le funzionalità di un’app senza dover formulare domande specifiche.

Come ogni sistema AI, anche “Ask Play about this app” ha i suoi punti deboli. A volte non riesce a fornire informazioni specifiche come i costi degli abbonamenti o dettagli molto tecnici. Le risposte sono generate automaticamente, quindi possono essere imprecise o incomplete in alcuni casi. La funzione inoltre non è ancora disponibile per tutte le app del Play Store. Curiosamente, mancano all’appello diverse app di Google stesso, incluse YouTube e Google Search.

Rollout graduale con la versione 46.1.39-31

Google sta distribuendo gradualmente questa funzione attraverso la versione 46.1.39-31 del Play Store. Non tutti gli utenti la vedranno immediatamente, niente di strano. È l’approccio tipico di Big G per testare le nuove funzionalità.