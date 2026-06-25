 PlayStation 5 Slim + Fortnite a soli 489€ su eBay
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PlayStation 5 Slim + Fortnite a soli 489€ su eBay

Proprio in questo momento la fantastica PlayStation 5 Slim con incluso Fortnite in formato digitale è in offerta a soli 489,99 euro su eBay.
PlayStation 5 Slim + Fortnite a soli 489€ su eBay
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Proprio in questo momento la fantastica PlayStation 5 Slim con incluso Fortnite in formato digitale è in offerta a soli 489,99 euro su eBay.
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Approfitta subito del ricchissimo bundle disponibile su eBay per tutti gli appassionati di gaming. Proprio in questo momento, la fantastica PlayStation 5 Slim con incluso Fortnite nel formato digitale è in offerta a soli 489,99 euro! Si tratta di un’occasione unica che devi prendere al volo subito perché sta andando a ruba e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro, così come la promozione.

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Questa console è davvero una bomba. All’interno del suo design compatto ed elegante si nasconde tutta la potenza in grado di far girare qualsiasi gioco in tripla A. Insomma, una vera e propria bomba di velocità e prestazioni. E con il gioco incluso diventa un prodotto super interessante per prezzo e qualità incredibili. Con eBay puoi addirittura decidere di pagare in tre comode rate a tasso zero.

CONSOLE SONY PLAYSTATION 5 PS5 SLIM 825GB DIGITAL EDITION + FORTNITE HDMI NUOVO

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Tuffati nella solita azione o scopri qualcosa di nuovo con la tua squadra. Sii l’ultimo giocatore rimasto in vita in Battle Royale. Rivivi la nostalgia di Fortnite: Origins. Gioca in modo strategico in Reload. Diventa la star del Fortnite Festival. Esplora i mondi di LEGO Fortnite. C’è sempre qualcosa di nuovo da fare per te e i tuoi amici. Gioca a migliaia di giochi creati da sviluppatori, tra cui deathrun, giochi gestionali, giochi di corse, giochi di sopravvivenza agli zombie e molto altro. Puoi anche creare i tuoi giochi con Unreal Editor per Fortnite (UEFN) o con gli strumenti della Modalità Creativa di Fortnite, e condividerli con tutti. Ogni gioco ha una classificazione per età specifica, così puoi trovare quello perfetto per te.

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Pubblicato il 25 giu 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
25 giu 2026
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