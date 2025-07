PlayStation 5 Slim: oggi a prezzo pazzesco su eBay

Da tempo aspetti il momento giusto per toglierti lo sfizio e acquistare la PlayStation 5 Slim? Probabilmente questo giorno è arrivato! Oggi trovi una delle console più amate, realizzata da Sony, a un prezzo pazzesco su eBay. Approfittane subito. Acquistala adesso a soli 469,90 euro, invece di 549,99 euro.

Puoi sfruttare questo sconto inserendo il coupon LUGLIO25 all’interno della casella “Codici Sconto” nella pagina dei metodi di pagamento di eBay. Questo voucher ti permette di ottenere un extra sconto del 10% sul prezzo già in promozione che è di 514,90 euro sulla pagina del prodotto.

Doppio risparmio quindi per questo gioiellino. Ma non è tutto. Infatti, anche la consegna gratuita è inclusa in questa super promozione. Così la spedizione veloce non ha costi aggiuntivi. Inoltre, scegliendo PayPal o Klarna, accedi a 3 pagamenti con tasso zero.

PlayStation 5 Slim: potente e divertente

Oltre alla promozione con coupon LUGLIO25, anche la PlayStation 5 Slim stessa è potente. Accedi a un intrattenimento senza fine grazie ai tantissimi giochi disponibili e alla sua retrocompatibilità esclusiva. Infatti, questa console può riprodurre più di 400 giochi per PlayStation 4. E grazie alla funzione di potenziamento, li godi con una frequenza più veloce e fluida.

Vivi un’esperienza di gioco in 4K su televisore grazie alla sua tecnologia avanzata. Inoltre, goditi una grafica fino a 120 FPS con output a 120Hz. In questo modo ti assicuri un’azione fluida e scorrevole. Tutto va alla grande grazie anche ai grilletti adattivi, con diversi livelli di resistenza dinamica, per una simulazione dell’impatto fisico ancora più realistica.

Non perderti assolutamente questa incredibile promozione. Consegna gratuita e tasso zero su eBay! Acquista ora la PS5 Slim a soli 469,90 euro con LUGLIO25.