PlayStation 5 Slim: scopri il COUPON che te la fa avere a soli 449€

PlayStation 5 Slim è il sogno di tutti gli appassionati di videogame. Oggi su eBay è partita un’iniziativa pazzesca che ti permette di portarla a casa con soli 449 euro. Cosa stai aspettando? Mettila subito in carrello e inserisci il Coupon CASA24. In questo modo riscatti uno sconto incredibile sul prezzo di partenza già conveniente. Inoltre, hai sempre la consegna gratuita inclusa nella promozione e la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal.

PlayStation 5 Slim: il lusso a prezzo da outlet

Finalmente la PlayStation 5 Slim è tua a un prezzo conveniente. Approfittane subito! Grazie alla sua potente tecnologia di gioco hai fino a 1TB di spazio di archiviazione per installare i tuoi videogame preferiti. Il nuovo SSD ad altissima velocità ha ridotto notevolmente i tempi di attesa ottimizzando le sessioni di gioco con tempi di caricamento quasi istantanei. Compatibile con i televisori in 4K, regala dettagli speciali e un’immersività spettacolari.

Acquistala adesso a soli 449 euro inserendo il Coupon CASA24. Tra l’altro, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 149,70 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

