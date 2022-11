PlayStation VR2 disponibile da febbraio a 600 euro

Sony aveva già fornito diverse informazioni sul dispositivo, tra cui design, specifiche ed esperienza utente. L’azienda giapponese ha comunicato ora i due “pezzi” mancanti, ovvero disponibilità e prezzo. Il visore PlayStation VR2 sarà in vendita dal 22 febbraio 2023 a 599,99 euro. Ovviamente deve essere collegato alla PlayStation 5.

PlayStation VR2: specifiche e compatibilità

Il PlayStation VR2 offre diversi miglioramenti rispetto alla prima versione. Il nuovo visore è più leggero e più sottile. Integra inoltre un sistema di ventilazione che migliora il flusso d’aria e evita l’appannamento delle lenti. Sony ha aggiunto anche la regolazione delle lenti per modificare la distanza tra gli occhi.

Il visore ha uno schermo OLED con risoluzione di 4000×2040 pixel (2000×2040 pixel per occhio), refresh rate fino a 120 Hz, campo visivo di 110 gradi e supporto HDR. Sono presenti sensori e fotocamere che rilevano il movimento di corpo, visore, controller e occhi. Grazie alle videocamere frontali è possibile attivare la funzionalità “See-Through View” (Visuale trasparente in italiano) che permette di vedere l’ambiente circostante e i controller mentre si indossa il visore.

Nella confezione ci sono anche due controller PlayStation VR2 Sense e gli auricolari stereo. Il collegamento alla PS5 avviene tramite cavo USB Type-C. A partire dal 15 novembre, in sette paesi sarà possibile preordinare il visore esclusivamente tramite lo store online di PlayStation. Gli utenti italiani dovranno invece prenotare il dispositivo presso i rivenditori partner.

Il prezzo è 599,99 euro. La stessa cifra è richiesta per acquistare il bundle con il codice del gioco Horizon Call of the Mountain. La base di ricarica dei controller deve essere acquistata a parte (49,99 euro).

La nota dolente è rappresentata dalla retrocompatibilità. Il nuovo visore non supporta gli oltre 500 giochi per PlayStation VR. Sony ha annunciato 11 nuovi titoli per PlayStation VR2, ma è chiaro che il catalogo è ancora molto ridotto. L’obiettivo del produttore è vendere due milioni di unità entro marzo 2023.