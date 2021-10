Plus500 è la piattaforma che ti permette di operare su azioni, indici di borsa, valute, ETF, Bitcoin e altre criptovalute. Questo broker è il principale antagonista di eToro ed è uno tra i principali sponsor dell'Atalanta, squadra di calcio che milita nella nostra Serie A. Che aspetti, inizia a fare trading adesso!

Plus500 non è altro che un tramite tra l'investitore e il mercato che permette di fare trading di CFD. Questi sono degli elementi che in pratica copiano la quotazione di azioni, criptovalute, valute standard, indici di borsa e molti altri.

Plus500: inizia subito!

Oltre al piano standard è disponibile anche una versione Demo Gratuita che vi permette di provare la piattaforma senza fare danni e soprattutto senza perdere i vostri soldi. Plus500, infatti, mette a disposizione nella variante di prova 40 mila euro virtuali utilizzabili da subito per operare nel mercato finanziario.

Registrarsi al conto demo è davvero molto semplice e veloce. Basterà infatti scegliere l'opzione Prova Demo Gratuito presente nella homepage.

L'interfaccia potrebbe risultare di non facile comprensione, ma una volta capito il meccanismo sarà un gioco da ragazzi utilizzare il broker in questione. La piattaforma è comunque moderna e funzionale anche per chi non è esperto in questo mondo variegato. Per quanto concerne l'applicazione per dispositivi mobili, possiamo dire la stessa cosa per la versione desktop. L'app di questa piattaforma è davvero molto intuitiva e facile da usare ed è disponibile sia per Android che per iOS.

Plus500 offre la possibilità di investire in oltre 2000 asset scambiabili. Questi possono essere azioni, indici di borsa, forex, criptovalute e molti altri elementi finanziari.

Plus500: è sicuro?

Il broker è regolarmente iscritto alla CONSOB e quindi ha tutte le carte in regola per operare nel nostro Paese. Inoltre, Plus500 è quotata presso la London Stock Exhange (LON:PLUS). Inoltre, Plus500CY Ltd è autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission. In pratica, possiamo dirvi che Plus500 è affidabile al 100%.