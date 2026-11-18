Pluto TV ha da poco rinnovato la sua lista di canali gratuiti. Stiamo parlando della piattaforma di streaming live e on demand che non necessità di alcun pagamento di abbonamenti per accedervi. Chiunque può registrare un account e godere del ricco catalogo di contenuti e veri e propri canali tematici che trasmettono tutto il giorno.
Fondamentalmente sono due le novità tra i canali gratuiti disponibili sulla piattaforma. Infatti, si aggiungono il canale Streghe e Black Beard Project. Con Streghe entra ufficialmente a catalogo di Pluto TV l’intera saga di una delle serie tv più amate di sempre. Invece, Black Beard Project è il canale dedicato all’artigianato italiano che da oltre un decennio documenta i progetti fatti a mano di Garder.
La lista completa dei canali gratuiti di Pluto TV
Vediamo quindi la lista dei canali gratuiti di Pluto TV aggiornata al 18 novembre 2026.
- Novità:
- Streghe
- Black Beard Project
- Serie:
- I Jefferson
- Distretto di Polizia
- Carabinieri
- Settimo Cielo
- Relic Hunter
- Nina
- Pluto Tv Serie
- Le sorelle McLeod
- BBC Series
- Call the Midwife
- Mai dire si
- Serie Crime:
- The Intern
- Flashpoint
- Cherif
- Tandem
- Alice Nevers
- Sulle tracce del crimine
- Squadra Speciale Lipsia
- Guardia Costiera
- Autostop per il cielo
- Pluto Tv Serie Crime
- Serie Classiche:
- Cheers (Cin Cin)
- The Love Boat
- Dynasty
- Mission Impossible
- Renegade
- Film:
- Pluto Tv Film
- Pluto Tv Film Azione
- Pluto Tv Horror
- Pluto Tv Film Thriller
- Pluto Tv Legami Letali
- Pluto Tv Film Romantici
- Pluto Tv Film Commedia
- Pluto Tv Christmas
- Pluto Tv Film Western
- Pluto Tv Totò
- Pluto Tv Alberto Sordi
- Pluto Tv Film Cinema Italiano
- Cinema Poliziottesco
- Pluto Tv Eros
- Pluto Tv Notti di Passione
- Pluto Tv Cinema Orientale
- Pluto Tv Film Storici
- Duri a morire
- Immortali – Van Damme Vs Lundgren
- Cine Thriller
- Horror e Paranormale:
- Horror Club
- Pluto Tv Paranormal
- Sci-fi:
- The Asylum
- Pluto Tv Serie Sci-Fi
- Pluto Tv Sci-fi
- Star Trek Voyager
- Andromeda
- Sanctuary
- True Crime:
- Pluto Tv True Crime
- Forensic Files
- Storie Criminali
- Intrattenimento:
- Il banco dei pugni
- Affare fatto
- Mayday: Disastro Aereo
- Wiched Tuna
- Il Testimone
- Catfish: False Identità
- Reality Show:
- Geordie Shore
- Pluto Tv Shore
- 16 anni e incinta
- Teen Mom
- Motori e Sport:
- Top Gear
- NFL Channel
- Inter 24/7
- Pluto Tv Snooker 900
- RallyTV Fast+
- AutoMoto
- FIFA+
- WPT
- Pluto Tv Sport
- UFC
- MODUS Super Series Darts
- Comedy:
- South Park
- I soliti idioti
- Pluto Tv Scherzi + Risate
- Failarmy
- Just For Laughs Gags
- LOL Just For Laughs
- Animazione:
- One Piece
- Yu-Gi-Oh!
- Inazuma Eleven
- Pluto Tv Anime
- Mr. Bean
- Avatar – La leggenda di Aang
- Due Fantagenitori
- Bambini:
- I Puffi
- Spongebob
- Pluto Tv Cartoni Animati
- Pluto Tv Kids Classics
- Barbie and Friends
- Junior
- Teenage Mutant Ninja Turtles
- Gormiti
- Teen:
- Pluto Tv Teen
- Victorious
- Big Time Rush
- Zoey 101
- iCarly
- Pluto Tv Teen Club
- H2O & Friends
- Lifestyle:
- Hell’s Kitchen
- Gambero Rosso
- Pluto Tv Cucina
- Pluto Tv Real Life
- Pluto Tv Viaggi
- Extreme Makeover Home Edition
- Documentari:
- Space Live
- Pluto Tv Documentari
- Pluto Tv Storia
- Pluto Tv Arte
- Naturescape
- Pluto Tv Natura
- News e Mondo:
- CBS News 24/7
- CNN Headlines International
- Euronews
- IlSole24OreTV
- Musica:
- That’s 60s
- Pluto TV Fireplace
- That’s Christmas
- That’s 80s
- That’s 90s/00s
- That’s Rock