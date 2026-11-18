Pluto TV ha da poco rinnovato la sua lista di canali gratuiti. Stiamo parlando della piattaforma di streaming live e on demand che non necessità di alcun pagamento di abbonamenti per accedervi. Chiunque può registrare un account e godere del ricco catalogo di contenuti e veri e propri canali tematici che trasmettono tutto il giorno.

Fondamentalmente sono due le novità tra i canali gratuiti disponibili sulla piattaforma. Infatti, si aggiungono il canale Streghe e Black Beard Project. Con Streghe entra ufficialmente a catalogo di Pluto TV l’intera saga di una delle serie tv più amate di sempre. Invece, Black Beard Project è il canale dedicato all’artigianato italiano che da oltre un decennio documenta i progetti fatti a mano di Garder.

La lista completa dei canali gratuiti di Pluto TV

Vediamo quindi la lista dei canali gratuiti di Pluto TV aggiornata al 18 novembre 2026.